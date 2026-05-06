Noticias “Se avecinan deportaciones masivas”: Tom Homan, el ‘zar de la frontera’, promete "inundar" ciudades clave con agentes de ICE El responsable de la política migratoria de la Casa Blanca, Tom Homan, también conocido como “zar de la frontera”, reafirmó la estrategia del gobierno de Donald Trump y rechazó las críticas provenientes de sectores afines al movimiento Make America Great Again (MAGA) que consideran insuficientes las deportaciones

Video Homan: Operativos Migratorios Serán Focalizados

El responsable de la política migratoria de la Casa Blanca, Tom Homan, también conocido como “zar de la frontera”, reafirmó la estrategia del gobierno de Donald Trump y rechazó las críticas provenientes de sectores afines al movimiento Make America Great Again ( MAGA) que consideran insuficientes las deportaciones.

Durante su participación en una exposición de seguridad fronteriza en Phoenix, Arizona, el martes 5 de mayo de 2026, el funcionario aseguró que la administración de Trump cumplirá su promesa de endurecer las acciones migratorias en los próximos meses.

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Estrategia más agresiva y selectiva

Ante una audiencia compuesta por autoridades y especialistas en seguridad, Homan fue tajante al descalificar a quienes cuestionan la estrategia actual. Señaló que sus críticos “no tienen idea” de lo que ocurre y los calificó como “guerreros del teclado”; además, adelantó que las acciones se intensificarán pronto, asegurando que “aún no han visto nada” y que se avecina un periodo con deportaciones masivas.

Las declaraciones surgen en un contexto en el que el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) busca ajustar su enfoque, apostando por operaciones más selectivas tras un periodo marcado por intervenciones polémicas en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles. Según CNN, estas acciones generaron protestas y críticas por su ejecución, incluyendo incidentes violentos que elevaron la tensión pública.

Homan subrayó que, aunque la prioridad son las amenazas a la seguridad y la delincuencia, esto no excluye a otros migrantes en situación irregular. Reconoció que entre el 35% y 40% de los detenidos no tienen antecedentes penales, pero defendió la medida como un mensaje disuasivo global.

Homan "inundará" estados con agentes migratorios

El funcionario también advirtió que incrementará la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE) en estados que limiten la cooperación con autoridades federales. “Vamos a inundar la zona”, afirmó, anticipando más detenciones indirectas.

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La postura provocó reacciones inmediatas, como la de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien rechazó la posibilidad de un despliegue masivo en su estado. Mientras tanto, Homan reiteró que continuará con esta política sin importar las críticas, asegurando que su compromiso se mantendrá hasta el final.