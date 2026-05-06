Noticias

“Se avecinan deportaciones masivas”: Tom Homan, el ‘zar de la frontera’, promete "inundar" ciudades clave con agentes de ICE

El responsable de la política migratoria de la Casa Blanca, Tom Homan, también conocido como “zar de la frontera”, reafirmó la estrategia del gobierno de Donald Trump y rechazó las críticas provenientes de sectores afines al movimiento Make America Great Again (MAGA) que consideran insuficientes las deportaciones

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Homan: Operativos Migratorios Serán Focalizados

El responsable de la política migratoria de la Casa Blanca, Tom Homan, también conocido como “zar de la frontera”, reafirmó la estrategia del gobierno de Donald Trump y rechazó las críticas provenientes de sectores afines al movimiento Make America Great Again ( MAGA) que consideran insuficientes las deportaciones.

Durante su participación en una exposición de seguridad fronteriza en Phoenix, Arizona, el martes 5 de mayo de 2026, el funcionario aseguró que la administración de Trump cumplirá su promesa de endurecer las acciones migratorias en los próximos meses.

PUBLICIDAD

Estrategia más agresiva y selectiva

Más sobre Noticias

Pronóstico del clima en Estados Unidos hoy miércoles 6 de mayo del 2026: lluvias, tormentas y nevadas en varias regiones
1 mins

Pronóstico del clima en Estados Unidos hoy miércoles 6 de mayo del 2026: lluvias, tormentas y nevadas en varias regiones

Estados Unidos
Candidatos respaldados por Trump ganan la mayoría de las primarias republicanas para el Senado de Indiana
5 mins

Candidatos respaldados por Trump ganan la mayoría de las primarias republicanas para el Senado de Indiana

Estados Unidos
El demócrata Chedrick Greene gana elección especial en Michigan y asegura control del Senado estatal
5 mins

El demócrata Chedrick Greene gana elección especial en Michigan y asegura control del Senado estatal

Estados Unidos
Aliado de Trump, Ramaswamy gana primarias en Ohio y enfrentará a la demócrata Amy Acton por la gubernatura
2 mins

Aliado de Trump, Ramaswamy gana primarias en Ohio y enfrentará a la demócrata Amy Acton por la gubernatura

Estados Unidos
Marco Rubio busca apoyo del papa León XIV para enviar más ayuda humanitaria a Cuba
1 mins

Marco Rubio busca apoyo del papa León XIV para enviar más ayuda humanitaria a Cuba

Estados Unidos
El FBI y el Departamento de Justicia detienen a 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños
3 mins

El FBI y el Departamento de Justicia detienen a 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños

Estados Unidos
Departamento de Justicia demanda a Denver por prohibición de armas de asalto vigente desde 1989
3 mins

Departamento de Justicia demanda a Denver por prohibición de armas de asalto vigente desde 1989

Estados Unidos
La gasolina cuesta un 50% más en Estados Unidos que antes de la guerra con Irán
5 mins

La gasolina cuesta un 50% más en Estados Unidos que antes de la guerra con Irán

Estados Unidos
Hombre acusado de intentar asesinar a Trump suma cuarto cargo por disparar contra agente del Servicio Secreto
2 mins

Hombre acusado de intentar asesinar a Trump suma cuarto cargo por disparar contra agente del Servicio Secreto

Estados Unidos
"La IA nos llevará a la extinción“: el perturbador motivo tras el ataque a la casa del CEO de OpenAI
2 mins

"La IA nos llevará a la extinción“: el perturbador motivo tras el ataque a la casa del CEO de OpenAI

Estados Unidos

Ante una audiencia compuesta por autoridades y especialistas en seguridad, Homan fue tajante al descalificar a quienes cuestionan la estrategia actual. Señaló que sus críticos “no tienen idea” de lo que ocurre y los calificó como “guerreros del teclado”; además, adelantó que las acciones se intensificarán pronto, asegurando que “aún no han visto nada” y que se avecina un periodo con deportaciones masivas.

Las declaraciones surgen en un contexto en el que el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) busca ajustar su enfoque, apostando por operaciones más selectivas tras un periodo marcado por intervenciones polémicas en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles. Según CNN, estas acciones generaron protestas y críticas por su ejecución, incluyendo incidentes violentos que elevaron la tensión pública.

Homan subrayó que, aunque la prioridad son las amenazas a la seguridad y la delincuencia, esto no excluye a otros migrantes en situación irregular. Reconoció que entre el 35% y 40% de los detenidos no tienen antecedentes penales, pero defendió la medida como un mensaje disuasivo global.

Homan "inundará" estados con agentes migratorios

El funcionario también advirtió que incrementará la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE) en estados que limiten la cooperación con autoridades federales. “Vamos a inundar la zona”, afirmó, anticipando más detenciones indirectas.

PUBLICIDAD

La postura provocó reacciones inmediatas, como la de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien rechazó la posibilidad de un despliegue masivo en su estado. Mientras tanto, Homan reiteró que continuará con esta política sin importar las críticas, asegurando que su compromiso se mantendrá hasta el final.

Video ¿Va a Cambiar la Política Migratoria? Homan Responde
Relacionados:
NoticiasControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Deportaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Mujeres Asesinas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX