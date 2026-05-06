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Operativo migratorio en crucero Disney en San Diego desata indignación

Activistas aseguran que nunca se había registrado un operativo de este tipo dentro de embarcaciones en el puerto

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Por:N+ Univision
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Video Trabajadores de cruceros en California son arrestados por agentes de inmigración

Un operativo migratorio en el puerto de San Diego ha desatado indignación entre activistas y testigos, luego de que varios trabajadores de cruceros fueran detenidos en circunstancias que, aseguran, no tienen precedentes en la zona.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril en la terminal B Street, cuando el crucero Disney Magic atracó y los pasajeros comenzaban a desembarcar. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habrían subido a la embarcación para detener a miembros de la tripulación, una acción que organizaciones locales calificaron como inusual.

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“Nunca hemos visto que agentes de CBP hayan subido a una embarcación para sacar a trabajadores de esta manera. Es la primera vez”, señaló un activista por los derechos de los inmigrantes.

Una testigo que logró grabar parte de los hechos aseguró que al menos diez personas fueron subidas a camionetas blancas sin identificación visible. Dos días después, según los reportes, otros cuatro trabajadores —en esta ocasión de un crucero de Holland America— también fueron arrestados en circunstancias similares.

"Fue realmente inquietante. Algo incómodo para mí y para mi familia. Especialmente con ese empleado en particular a quien llegamos a conocer, nos enteramos de sus antecedentes, de su historia. Sabemos que tiene una familia, dos hijas. Solo le quedaban dos semanas más a bordo del barco. Y luego se iría a casa por un mes", compartió una persona que iba a bordo del crucero.

Las detenciones han generado cuestionamientos sobre el paradero de los trabajadores y las razones detrás del operativo. Activistas exigen a las autoridades información clara sobre si las personas detenidas continúan bajo custodia o si ya fueron deportadas.

Por su parte, el puerto de San Diego informó que su departamento de policía no participó en el operativo ni recibió reportes relacionados con el incidente. En tanto, Disney Cruise Line recordó que todos sus empleados deben cumplir con requisitos migratorios, como contar con pasaporte vigente y las visas correspondientes para trabajar.

Hasta ahora, ni CBP ni la compañía han ofrecido una explicación detallada sobre lo ocurrido, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a las detenciones y al alcance de las acciones migratorias en instalaciones portuarias.

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