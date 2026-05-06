Noticias Apple podría dar pago de hasta 95 dólares a propietarios de iPhone tras demanda por publicidad engañosa; aquí te decimos los detalles El acuerdo abarca aproximadamente 37 millones de dispositivos comprados en Estados Unidos entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025

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Los propietarios de algunos iPhones recibirán pagos en efectivo de hasta 95 dólares de Apple después de que la compañía llegara el martes a un acuerdo de 250 millones de dólares en una demanda colectiva por publicidad engañosa sobre sus capacidades de inteligencia artificial.

Apple hizo gala de las nuevas funciones de inteligencia artificial para su asistente virtual Siri cuando lanzó el iPhone 16 en 2024, como parte de las nuevas actualizaciones de software que la compañía denominó " Apple Intelligence".

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La compañía se ha esforzado por mantenerse al día con sus rivales tecnológicos en medio del auge de la IA , pero dos años después todavía no ha cumplido con la renovación de Siri.

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La demanda, presentada en nombre de consumidores estadounidenses ante el tribunal federal de San Francisco para el Distrito Norte de California, alega que Apple engañó a los consumidores con una campaña de marketing que promocionaba características que aún no existían y los indujo a comprar los dispositivos.

Según consta en un documento judicial, los abogados de los compradores del iPhone solicitaron a un tribunal la aprobación preliminar del acuerdo propuesto de 250 millones de dólares. De ser aprobado por un juez, sería uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia de Apple.

¿Qué modelos se incluyen en la compensación?

El acuerdo abarca aproximadamente 37 millones de dispositivos comprados en Estados Unidos entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025, incluidos todos los modelos de iPhone 16 y el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Los propietarios tienen derecho a un pago de al menos 25 dólares por cada dispositivo, y esa cantidad podría ascender hasta 95 dólares dependiendo de cuántas otras reclamaciones se presenten "y otros factores", según consta en la documentación.

Según se indicó, los clientes serán notificados por correo electrónico o postal de que pueden presentar una reclamación en un sitio web de liquidación.

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«Apple ha llegado a un acuerdo para resolver las reclamaciones relacionadas con la disponibilidad de dos funciones adicionales», declaró la compañía en un comunicado. «Hemos resuelto este asunto para seguir centrados en lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios».

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Apple, con sede en Cupertino, California, se vio sorprendida por el intenso interés de los consumidores en las funciones de IA de Siri. Los compradores se enfadaron al descubrir que las nuevas funciones se lanzarían más tarde de lo previsto, según consta en la documentación presentada.

Según la demanda, "no habrían comprado los dispositivos elegibles o habrían pagado mucho menos si hubieran sabido que las funciones mejoradas de Siri no estaban disponibles".

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Las funciones de inteligencia artificial de Apple siguen en desarrollo, mientras que sus rivales Google y Samsung han estado implementando cada vez más esta tecnología en sus propios dispositivos. Se espera que la compañía presente la actualización de Siri este año, probablemente en su conferencia anual de desarrolladores el próximo mes.