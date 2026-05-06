Noticias Obama Presidential Center: El nuevo museo en Chicago abrirá pronto; costos de boletos, horarios y qué incluye El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, informó que el espacio abrirá oficialmente sus puertas en Illinois el próximo 19 de junio de 2026, marcando un nuevo atractivo cultural y educativo para el público en general

Video Acusaciones por abuso sexual contra activista César Chávez sacuden también al mundo político

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles 6 de mayo de 2026 la próxima apertura del Centro Presidencial Obama (Obama Presidential Center), un recinto que permitirá al público conocer de cerca su legado y el de su esposa, Michelle Obama.

Según informó el exmandatario en su cuenta oficial de la red social X, el espacio abrirá oficialmente sus puertas el próximo 19 de junio de 2026 en Chicago, marcando un nuevo atractivo cultural y educativo en la ciudad. “¡Michelle y yo no podemos esperar a que visites el Centro Presidencial Obama!”, afirmó.

PUBLICIDAD

¿Qué es el Centro Presidencial Obama?

El Centro Presidencial Obama es un complejo cultural que incluye un museo dedicado a la historia del expresidente y la ex primera dama, siendo los primeros afroamericanos en ocupar estos cargos en Estados Unidos. Las exposiciones, distribuidas en cuatro niveles, abordan la democracia, la presidencia y los desafíos y logros de su administración a través de historias, eventos y políticas que marcaron su periodo.

El recinto cuenta con una torre de 70 metros y ocho pisos, donde se explora la historia de su presidencia y del South Side de Chicago. Entre sus principales atractivos se encuentra una réplica a tamaño real del Despacho Oval , así como el Sky Room con vistas panorámicas de la ciudad.

El centro también contará con clases, conciertos, eventos culturales, espacios públicos, y una biblioteca afiliada a la Biblioteca Pública de Chicago, áreas verdes y opciones gastronómicas en donde se ofrecerán opciones en colaboración con Bon Appétit Management y el chef Cliff Rome, originario de Chicago. Además, habrá una tienda con artículos exclusivos inspirados en la ciudad, el legado de los Obama y el propio complejo.

Costos, horarios y ubicación

Los boletos estarán disponibles en el sitio oficial tickets.obama.org. Los precios son de 30 dólares para adultos (12 años en adelante), 23 dólares para niños de 3 a 11 años y entrada gratuita para menores de 2 años. Para residentes de Illinois, el acceso es gratuito los martes de 10:00 a 17:00 horas, mientras que en otros días los costos son de 26 dólares para adultos y 15 dólares para niños.

PUBLICIDAD

El horario general será lunes de 13:00 a 20:00 horas y de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas (tiempo central). El complejo se ubica en 6001 S. Stony Island Ave, Illinois.

La apertura del Centro Presidencial Obama incorpora un nuevo espacio dedicado a la memoria política contemporánea, la participación cívica y la vida comunitaria, integrando actividades culturales, educativas y recreativas en un mismo recinto accesible al público.