¿Quién era Nicole M. Amor? La única mujer entre los soldados de EEUU muertos en la Operación Furia Épica

Durante la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada Operación Furia Épica, murieron seis soldados estadounidenses, entre ellos una mujer.

En N+ Univision te contamos su historia y quién era Nicole M. Amor, la sargento de Primera Clase que perdió la vida en medio de la escalada del conflicto a principios del mes de marzo de 2026.

EEUU lamenta la muerte de seis soldados

Este viernes 6 de marzo de 2026, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, despidió los cuerpos durante un homenaje y lamentó la muerte de los seis militares que fallecieron tras un ataque de Irán, realizado como respuesta a las operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio.

“Nuestra nación lamenta la pérdida de seis extraordinarios héroes estadounidenses. Estos valientes guerreros lo dieron todo al servicio de nuestro país, apoyando la Operación Furia Épica”, declaró Hegseth en redes sociales.

El funcionario aseguró a las familias de los caídos y a la nación que “sus héroes serán vengados y su sacrificio será honrado”, en línea con las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos responderá ante la muerte de sus soldados. Los militares fallecidos fueron identificados como:

Mayor Jeffrey R. O'Brien Capitán Cody A. Khork

Suboficial jefe Robert M. Marzan

Sargento de Primera Clase Nicole M. Amor

Sargento de Primera Clase Noah L. Tietjens

Sargento Declan J. Coady

¿Quién era Nicole M. Amor?

Entre los nombres destaca el de Nicole M. Amor, la única mujer estadounidense que murió durante la Operación Furia Épica el 1 de marzo de 2026, en Port Shuaiba, Kuwait, al igual que los otros cinco militares.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), Amor tenía 39 años y era originaria de White Bear Lake, Minnesota, en Estados Unidos. Además de su carrera militar como sargento de Primera Clase del Ejército, era madre de dos hijos y esposa.

Su esposo, Joey Amor, relató que la militar estaba a pocos días de regresar a casa para reencontrarse con su familia. “Uno no va a Kuwait pensando que algo va a pasar, y que ella sea una de las primeras… duele”, dijo a AP.

Fuera del uniforme, Nicole Amor tenía una vida familiar muy activa; disfrutaba la jardinería y le gustaba preparar salsa con los pimientos y tomates que cultivaba junto a su hijo, quien cursa el último año de secundaria.

También solía patinar y andar en bicicleta con su hija, estudiante de cuarto grado. Según su esposo, una semana antes del ataque con drones, Amor fue trasladada fuera de la base militar a un edificio tipo contenedor de carga que no contaba con defensas.

“Tenían miedo de que la base en la que estaban fuera atacada, y sentían que estarían más seguros en grupos más pequeños en lugares separados”, explicó.

¿Qué es la Operación Furia Épica?

De acuerdo con la Casa Blanca, la Operation Epic Fury (Operación Furia Épica) tiene como objetivo destruir los misiles ofensivos iraníes.

El gobierno estadounidense ha señalado que las fuerzas armadas están realizando ataques “quirúrgicos” y de gran intensidad contra objetivos en Irán, con el propósito de neutralizar la amenaza del régimen iraní.

Según la administración del presidente Trump, la operación busca demostrar la capacidad militar “más poderosa, letal y avanzada” de Estados Unidos, mientras las tropas ejecutan acciones para eliminar lo que califican como una amenaza estratégica.

En medio de esta ofensiva militar, Nicole M. Amor y otros cinco soldados estadounidenses perdieron la vida, convirtiéndose en las primeras bajas reportadas de esta operación.

