Alimentos ¿Cuánto le cuesta la guerra en Irán a mi bolsillo? Esto han subido los precios en Estados Unidos Desde que comenzó la guerra en Irán, el precio del petróleo se disparó y, con ello, varios productos de la canasta básica han comenzado a subir de precio. Te decimos cuáles son para que tomes previsiones

Video Guerra en Medio Oriente día 6: Conflicto se extiende y naciones europeas refuerzan defensas ante amenazas

Desde que estalló la guerra en Irán, los mercados financieros mundiales se sacudieron y la economía en Estados Unidos no fue la excepción. Aquí te decimos cómo le está pegando al bolsillo de los estadounidenses la ofensiva militar que el presidente Donald Trump mantiene en el territorio de Medio Oriente.

Según las primeras estimaciones del Pentágono, el despliegue de aviones, misiles y soldados le está costando al Gobierno estadounidense 1.500 dólares por segundo, es decir, mil millones diarios.

PUBLICIDAD

Por ello, se calcula que Estados Unidos ha invertido en esta ofensiva casi 5.600 millones de dólares desde el sábado 28 de febrero de 2026.

¿Cómo está afectando la guerra a la economía de los estadounidenses?

Tras el inicio de la guerra, los precios del petróleo siguen incrementando debido a los riesgos del suministro del crudo en Medio Oriente.

El viernes 6 de marzo de 2026, el barril de Brent, referencia internacional del petróleo, superó los 90 dólares por primera vez desde abril de 2024, de acuerdo con la agencia de noticias AFP.

En concreto, el barril de Brent subió hasta 91,89 dólares y su equivalente estadounidense, el barril de WTI, alcanzó los 89,62 dólares, lo que representa un 10.63% de aumento en el costo.

De acuerdo con economistas, el precio del petróleo crudo es el factor más determinante en el precio final de la gasolina en Estados Unidos. Por ello, el incremento del costo del combustible ya está afectando directamente a los ciudadanos.

"La economía me está matando con los precios de los alimentos. Y el precio de la gasolina también está alto ahora”, dijo John Andrews, chef de Carolina del Sur, a CNN. "Es una especie de golpe doble".

Video Precio de la gasolina: California, el estado con el costo más caro en EEUU, alcanza los 5,09 dólares

¿Cuáles son los productos que se han encarecido en Estados Unidos?

Que el precio del petróleo y, con ello, del transporte hayan subido también se refleja en el aumento del costo de los productos de la canasta básica estadounidense, puesto que resulta más caro producirlos y moverlos.

PUBLICIDAD

Debido a esto, los economistas advierten que los alimentos que ya empezaron a subir de precio -o posiblemente lo harán pronto- son la carne de res, azúcar y dulces, bebidas no alcohólicas o azucaradas, pan, frutos secos importados y pan, harina y cereales.

Video Guerra en Medio Oriente: Cómo los ataques de EEUU e Israel en Irán podrían golpear tu bolsillo

¿Qué está ocurriendo en los mercados bursátiles con la guerra en Irán?

El Dow Jones es un índice bursátil de la bolsa de Estados Unidos, que se basa en las finanzas de 30 grandes empresas estadounidenses: bancos, industriales y tecnológicas, principalmente.

Si el Dow Jones sube significa que, en general, las grandes empresas están ganando valor. Sin embargo, con la guerra en Medio Oriente cayó más de 1,200 puntos el 3 de marzo de 2026, convirtiéndose en un "martes negro" para el mercado financiero estadounidense.

Y en momentos de mayor tensión, es decir, cuando los bombardeos estadounidenses-iraníes se intensifican en Irán, el "termómetro" de la economía en Estados Unidos ha bajado más de 2% en una sesión.