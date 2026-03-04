Estados Unidos

Identifican los últimos dos nombres de los seis soldados de EEUU que murieron en el ataque de Kuwait

Los últimos dos nombres de los seis soldados estadounidenses muertos en un ataque en Kuwait fueron publicados este miércoles 4 de marzo por el Pentágono. Todos han sido identificados.

Los últimos dos nombres de los seis soldados estadounidenses muertos en un ataque en Kuwait fueron publicados este miércoles 4 de marzo por el Pentágono, y son de California e Iowa.

Los soldados identificados fueron:

  • El suboficial jefe 3 Robert Marzan, de 54 años, de Sacramento.
  • El mayor Jeffrey O'Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa.

El Pentágono indicó que Marzan se encontraba en el lugar cuando un dron impactó el centro de mando en Kuwait y se cree que es la persona que falleció en el lugar, según el comunicado.

Un médico forense confirmará la identificación, indicó el Pentágono.

Ellos son los otros soldados que murieron en el ataque

Cuatro soldados fueron identificados previamente por el Pentágono el martes pasado.

Murieron el domingo cuando un dron impactó un centro de mando en Puerto Shuaiba, Kuwait, justo un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán.

La República Islámica respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y varios estados árabes del Golfo que albergan a las fuerzas armadas estadounidenses.

Los otros soldados identificados el martes por el Pentágono fueron:

  • El sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa.
  • La sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota.
  • El capitán Cody Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida.
  • El sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska.

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas”, dijo el presidente Donald Trump sobre las muertes.

Trump asistirá a los traslados dignos de los soldados a su llegada a Estados Unidos, según informó la Casa Blanca el miércoles. El ritual rinde homenaje a los militares caídos en combate.

