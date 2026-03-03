¿Quiénes son los soldados estadounidenses que fallecieron en la Operación Furia Épica en Irán? Revelan identidades
El Departamento de Guerra reveló los nombres de cuatro soldados que fallecieron en la ofensiva contra Irán, el pasado 28 de febrero.
En el cuarto día de la Operación Furia Épica, el Departamento de Guerra anunció la muerte de cuatro soldados de la Reserva del Ejército que participaron en el operativo. Hasta el momento, el gobierno de EEUU ha informado que 6 soldados murieron en la ofensiva.
¿Quiénes son los soldados que murieron en Operación Furia Épica en Irán?
Se trata del capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida
El sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska
La sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota
El sargento Declan J. Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa.
Los soldados fallecieron el 1 de marzo de 2026 en Port Shuaiba, Kuwait, durante un ataque a un sistema de aeronaves no tripuladas. Todos los soldados estaban asignados al 103.er Comando de Sostenimiento, en Des Moines, Iowa.
El Departamento de Guerra indicó que el incidente está bajo investigación.
