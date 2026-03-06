Noticias ¿Qué dijo Trump sobre Cuba hoy? Presidente habla sobre control de la isla El presidente estadounidense insinuó que el gobierno cubano estaría interesado en abrir negociaciones; la presión económica, el aislamiento internacional y la crisis que enfrenta la isla podrían estar empujando a las autoridades cubanas a buscar un acuerdo con Washington



Video Cuba reconecta su sistema eléctrico tras crisis de combustible y reparte ayuda humanitaria de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes 6 de marzo de 2026 que Cuba podría enfrentar un cambio político a corto plazo. Sin embargo, afirmó que primero se enfocará en Irán, en donde -en conjunto con Israel- inició una ofensiva militar llamada Operación Fuerza Épica.

Durante una entrevista con la periodista Dana Bash en CNN, el mandatario afirmó que el sistema político de la isla “caerá muy pronto”, en referencia al gobierno comunista que dirige el país desde hace décadas.

PUBLICIDAD

Trump sugiere negociaciones con Cuba

En la conversación, Trump insinuó que el gobierno cubano estaría interesado en abrir negociaciones con Estados Unidos.

Según el presidente estadounidense, la presión económica, el aislamiento internacional y la crisis que enfrenta la isla podrían estar empujando a las autoridades cubanas a buscar un acuerdo con Washington.

El mandatario estadounidense también mencionó que planea involucrar directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, en cualquier posible proceso relacionado con Cuba. Rubio, de origen cubano, ha sido históricamente uno de los políticos estadounidenses más críticos del gobierno de La Habana y un firme defensor de una política dura hacia la isla.

Décadas de tensiones entre EEUU y Cuba

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado marcadas por fuertes tensiones desde la Revolución Cubana de 1959, que llevó al poder a Fidel Castro, de acuerdo con France 24.

Desde entonces, Washington impuso un embargo económico y diversas sanciones que se han mantenido por más de seis décadas, convirtiendo el conflicto bilateral en uno de los más prolongados de la política exterior estadounidense.

¿Habrá diálogo entre Cuba y EEUU?

A lo largo de los años, distintos gobiernos en ambos países han intentado abrir espacios de diálogo, aunque las diferencias políticas e ideológicas han impedido una normalización completa de las relaciones bilaterales.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial a las recientes declaraciones del presidente estadounidense. Tampoco se han anunciado conversaciones formales entre ambos países, aunque Trump señaló que su administración continuará observando la situación y evaluando posibles pasos en relación con la isla.

Cuba va a caer muy pronto, por cierto, no tiene nada que ver, pero Cuba también va a caer. Quieren llegar a un acuerdo con todas sus fuerzas. Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años Donald Trump, presidente de Estados Unidos