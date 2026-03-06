Noticias ¿Cómo está el empleo en Estados Unidos? Cifra no es muy alentadora El mercado laboral de Estados Unidos expuso señales de debilidad en febrero de 2026, mostrando una cifra poco alentadora para miles de residentes; el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), reveló que el empleo total no agrícola registró una caída, mientras que la tasa de desempleo prácticamente no presentó cambios



El mercado laboral de Estados Unidos expuso señales de debilidad en febrero de 2026, mostrando una cifra poco alentadora para miles de residentes.

De acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales ( BLS, por sus siglas en inglés), el empleo total no agrícola registró una caída durante el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo prácticamente no presentó cambios.

Aunque algunos indicadores se mantuvieron estables, los datos reflejan ajustes en distintos sectores y revisiones a cifras recientes que modifican el panorama del empleo en el país.

Cae empleo en EEUU en febrero de 2026

El BLS informó el viernes 6 de marzo de 2026 a través de un informe, que el empleo total no agrícola disminuyó en 92,000 puestos en febrero de 2026. Este resultado contrasta con el aumento registrado en enero, cuando se habían creado 126,000 empleos.

La tasa de desempleo se mantuvo prácticamente sin cambios en 4.4 %, mientras que el número total de personas sin trabajo fue de 7.6 millones. Entre los principales grupos de trabajadores tampoco hubo variaciones significativas: el desempleo fue de 4.0 % para hombres adultos, 4.1 % para mujeres adultas y 14.9 % entre adolescentes.

Por origen étnico, la tasa de desempleo fue de 3.7 % entre personas blancas, 7.7 % entre personas negras, 4.8 % entre asiáticas y 5.2 % entre hispanas, todos con pocos cambios respecto al mes anterior.

Cambios en sectores laborales clave

La reducción del empleo estuvo marcada principalmente por la caída en el sector sanitario, que perdió 28,000 puestos durante febrero. Gran parte de esta disminución se explicó por huelgas que afectaron a consultorios médicos, donde se eliminaron 37,000 empleos. En contraste, los hospitales sumaron 12,000 puestos.

El empleo también continuó mostrando una tendencia a la baja en el sector de la información y en la administración federal. En otros sectores importantes como manufactura, construcción, comercio mayorista y minorista, servicios financieros, ocio y hostelería, el nivel de empleo registró pocos cambios durante dicho mes.

Salarios y jornada laboral en EEUU

Según el informe del BLS, los ingresos promedio por hora de los trabajadores del sector privado no agrícola aumentaron 15 centavos, equivalente a un alza mensual de 0.4 %, para ubicarse en 37.32 dólares. En comparación con febrero del año anterior, el incremento fue de 3.8 %.

¿Qué dice la Casa Blanca?

Pese a los datos publicados, la Casa Blanca aseguró que la situación económica sigue siendo sólida.

Según la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), el principal asesor económico del gobierno estadounidense, Kevin Hassett, afirmó en una entrevista que la economía del país es “realmente fuerte” a pesar de la pérdida de empleos registrada en febrero.

El funcionario señaló que las cifras de contratación deben analizarse como un promedio de varios meses. También indicó que la reciente disminución de la inmigración ha reducido el nivel de crecimiento necesario para mantener estable el mercado laboral, situándolo en un rango aproximado de entre 30,000 y 40,000 empleos creados por mes.

Los datos publicados por el BLS forman parte del informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos, considerado uno de los principales indicadores para medir la evolución del mercado laboral y el desempeño general de la economía.