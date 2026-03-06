Clima ¿En dónde hay alerta por fuertes nevadas e inundaciones en Estados Unidos? Así estará el clima mañana ¡Ten precaución! Mañana habrá pronóstico adverso del clima en varias zonas de Estados Unidos; te compartimos los detalles del pronóstico

Para mañana sábado, 7 de marzo de 2026, se pronóstica clima adverso en varias zonas, en N+ Univisión te compartimos en dónde hay alerta por fuertes nevadas e inundaciones para que tengas cuidado.

En ese sentido, autoridades meteorológicas emitieron advertencias por fuertes nevadas, ventiscas e inundaciones que podrían afectar carreteras, ríos y zonas urbanas a partir del sábado 7 de marzo de 2026 y durante los próximos días.

Los avisos incluyen regiones del norte del país, donde se espera clima invernal severo, así como áreas del centro y este con riesgo de inundaciones por lluvias y deshielo.

Alerta por fuertes nevadas en Alaska

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) de Estados Unidos emitió una advertencia de tormenta invernal para zonas de Alaska, especialmente en la Península de Kenai.

El aviso estará vigente desde la noche del viernes hasta el sábado, con impactos que podrían extenderse en algunas comunidades costeras. De acuerdo con el pronóstico se espera lo siguiente:

Nevadas acumuladas de entre 5 y 10 pulgadas.

Ráfagas de viento de hasta 56 km/h.

La visibilidad podría reducirse a media milla o menos por ventiscas.

Las ciudades que podrían verse más afectadas son Kenai, Homer, Soldotna, Nikiski

Las autoridades advirtieron que las carreteras, puentes y pasos elevados podrían volverse extremadamente resbaladizos, por lo que los desplazamientos del sábado por la mañana y la noche podrían ser peligrosos.

Además, en la Cordillera del este de Alaska se espera otra tormenta invernal desde la madrugada del viernes hasta la noche del sábado, con acumulaciones similares de nieve y vientos fuertes que también reducirán la visibilidad.

Riesgo de inundaciones en varias regiones

Además del clima invernal en el norte, el National Weather Service y autoridades hidrológicas advirtieron sobre riesgos de inundación en distintas partes del país durante el fin de semana y la próxima semana. Las zonas con mayor riesgo son:

Valle del río Ohio.

Continuarán inundaciones de ríos en partes del sur y centro de Indiana.

Se prevén inundaciones repentinas y urbanas durante la próxima semana.

Llanuras del sur y valle del río Mississippi

Las posibles inundaciones repentinas y urbanas se prevén desde este fin de semana. También podrían registrarse crecidas de ríos en el sureste de Misuri; en cuanto al noreste de Estados Unidos se esperan pequeñas inundaciones en arroyos y ríos por una combinación de lluvia y deshielo.

En territorios del Pacífico como las Islas Marianas, los meteorólogos alertaron que podrían registrarse inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra desde la noche del viernes y durante varios días de la próxima semana.

