Gobierno de Estados Unidos

¿Rusia ayuda a Irán para atacar a Estados Unidos? Este sería el apoyo del Kremlin a Teherán

Los analistas se cuestionan cómo es posible explicar que, con las tecnologías que le suponen a Irán, sean capaces de atacar con tanta precisión los intereses de EEUU en la región. 🔴 Sigue aquí nuestra cobertura en vivo.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video ¿Qué temas se trataron en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles celebrada en Miami?

Funcionarios familiarizados con la información de inteligencia le aseguraron al diario The Washington Post que Rusia está proporcionando a Irán ayuda para atacar fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Según el reporte del diario capitalino con tres fuentes que solicitaron anonimato, Moscú ha compartido con Teherán la ubicación de activos militares estadounidenses desde el inicio de la guerra, incluidos buques y aeronaves.

Además, dos de las fuentes citadas por el diario dijeron que, por su parte, China no parece estar ayudando a Irán en su defensa, pese a la estrecha relación entre ambos países.

Video Misiles iraníes impactan Tel Aviv; Israel responde con ataques aéreos en Beirut

De acuerdo con el periódico, el alcance exacto de la asistencia rusa no está completamente claro. La embajada rusa en Washington no respondió a una solicitud de comentarios del diario. Desde el inicio, Moscú ha condenado la ofensiva de EEUU e Israel y ha pedido el cese de las hostilidades.

La llamativa precisión de los ataques iraníes contra intereses de EEUU

El inicio de la ofensiva de EEUU e Israel fue confirmado el sábado pasado por el presidente Donald Trump. En la operación, rápidamente cayó el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Teherán respondió golpeando bases e intereses estadounidenses en varios países del Golfo. El Pentágono ha confirmado al menos seis militares fallecidos.

Analistas citados por The Washington Post dijeron que el posible intercambio de inteligencia con Rusia encajaría con el patrón de algunos ataques iraníes.

Dara Massicot, experta en el ejército ruso del Carnegie Endowment for International Peace, dijo al diario que Irán está realizando “golpes muy precisos” contra radares de alerta temprana y sistemas de mando y control.

Massicot añadió que Irán posee pocos satélites militares propios, por lo que imágenes o información proporcionada por Rusia —que cuenta con capacidades espaciales más avanzadas— podrían ser especialmente valiosas para identificar objetivos.

Nicole Grajewski, investigadora del Belfer Center de la Harvard Kennedy School, dijo al periódico que los ataques iraníes han mostrado un alto nivel de “sofisticación”, tanto en la selección de objetivos como en su capacidad para superar defensas aéreas.

Video Guerra Medio Oriente: Fuerzas de Defensa de Israel atacan objetivos en zonas civiles del Líbano


Este viernes, Estados Unidos e Israel intensificaron su ofensiva mientras la guerra sigue expandiéndose por la región, afectando sectores globales como la energía y el transporte.

El gobierno del Líbano advirtió sobre una posible crisis humanitaria tras intensos ataques contra los suburbios del sur de Beirut que obligaron a decenas de miles de personas a huir.

Según el Ministerio de Salud iraní, los ataques de Estados Unidos e Israel han causado cerca de mil muertos en su país. En Israel, las bajas confirmadas alrededor de una decena.

