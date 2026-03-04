EE.UU.

Hegseth afirma que EEUU mató a un iraní que lideró un complot para asesinar a Trump en 2024

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguro este miércoles que EEUU mató a un funcionario iraní que en 2024 lideró un complot para intentar asesinar al entonces candidato presidencial Donald Trump.

Video Guerra Medio Oriente: Posponen funeral de estado del Ayatolá Jamenei ¿Hijo posible sucesor?

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó este miércoles que Farhad Shakeri, un funcionario iraní que habría encabezado la unidad que desarrolló un complot para asesinar a Donald Trump antes de las elecciones de 2024, murió en los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

"Ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump y el presidente Trump se salió con la suya", dijo Hegseth en una conferencia de prensa.

Aunque Hegseth no lo identificó por su nombre, Shakeri fue acusado por el Departamento de Justicia en 2024 por presuntamente dirigir una red de criminales que conoció cuando estuvo en prisión en EEUU entre 1994 y 2008, que servían a la Guardia Revolucionaria Iraní para cumplir sus planes de vigilancia y asesinato de objetivos.

"Sabíamos desde hacía mucho tiempo que Irán tenía intenciones de intentar asesinar al presidente Trump o a otros funcionarios estadounidenses. Y aunque eso no era en absoluto el objetivo principal de la operación (...) nos aseguramos de que los responsables de ello acabaran formando parte de la lista de objetivos", explicó Hegseth este miércoles.

En 2024, el FBI reveló que un hombre iraní y dos neoyorquinos, que habrían sido contratados como sicarios, estaban siendo dirigidos por un funcionario de Irán para asesinar a Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de ese año.

En ese entonces, el Departamento de Justicia determinó que las amenazas surgieron del deseo de Irán de buscar venganza por el asesinato de Qasem Soleimani, comandante de las Fuerzas Quds y considerado entonces el número 2 dentro del régimen iraní, solo por detrás del recientemente asesinado Ali Jamenei.

El secretario de Guerra dijo que tuvieron la oportunidad de atacarlo "desde el aire".

"Nos centramos en los misiles y los lanzadores [de misiles], y ese era el objetivo principal, pero, en última instancia, si teníamos la oportunidad de acabar con aquellos que intentaban atacar específicamente a los estadounidenses, lo haríamos. Y finalmente tuvimos la oportunidad de hacerlo desde el aire", informó.

