Actualizan alerta de viaje este viernes: Ofrecen ayuda para salir de países que no seguros

Ante el aumento del conflicto en Medio Oriente, e l Gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje el viernes 6 de marzo de 2026 y ofreció asistencia a sus ciudadanos que deseen salir de países considerados de riesgo.

En N+ Univision te compartimos qué naciones están incluidas en la advertencia y cómo solicitar apoyo para abandonar la región.

EEUU ofrece apoyo a sus ciudadanos

El Gobierno de Estados Unidos señaló que la seguridad de sus ciudadanos es una prioridad y aseguró que continuará difundiendo información actualizada para que puedan tomar decisiones informadas sobre su protección.

En este contexto, las autoridades indicaron que están dispuestas a apoyar a los estadounidenses que se encuentren en Medio Oriente y que decidan aprovechar las opciones disponibles para salir de la región.

Lista de países con alerta de viaje

Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en los países señalados pueden pedir asistencia al Gobierno de Estados Unidos para regresar a su país, en caso de que decidan hacerlo ante la situación de seguridad en Medio Oriente.

La lista de lugares de los que Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos salir incluye: Jordania, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, así como Azerbaiyán.

La información fue publicada recientemente en los sitios oficiales de embajadas y consulados de Estados Unidos, así como en el portal de Asuntos Consulares del Departamento de Estado ( DOS, por sus siglas en inglés).

¿Cómo pedir asistencia?

Para recibir ayuda, los ciudadanos estadounidenses deben completar un formulario que permitirá al Departamento de Estado brindar asistencia más eficaz y compartir información actualizada sobre las opciones de salida.

También pueden comunicarse directamente con el Departamento de Estado al teléfono +1-202-501-4444 para obtener orientación y apoyo sobre cómo abandonar la zona.

Opciones para salir del país

Como opciones para salir del país, el Gobierno estadounidense recomienda a sus ciudadanos tomar vuelos comerciales desde los aeropuertos locales si consideran que hacerlo es seguro, sin embargo, advirtió que esto no garantiza su protección.

Recomendaciones si deciden quedarse

En caso de que los ciudadanos estadounidenses decidan no aprovechar las opciones disponibles para salir de estos países, las autoridades recomiendan prepararse para resguardarse en un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio protegido.

Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos aconseja contar con reservas suficientes de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales para enfrentar una posible emergencia.

