Trump descarta acuerdo con Irán y revela cuál es la única salida para terminar la guerra

El presidente envió un mensaje a Irán ante la guerra que se libra en Medio Oriente

N+ Univision
El Presidente Donald Trump dijo este viernes 6 de marzo de 2026 que no hay un posible acuerdo con Irán, pero explicó cuál es la única salida que considera para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Este viernes, el conflicto en Medio Oriente tuvo importantes vuelcos, pues el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo que algunos países están interesados en mediar la paz, aunque no dio más detalles.

Por otra parte, se reveló que Rusia podría estar apoyando a Irán y dio a conocer de qué manera estaría participando en la guerra en Medio Oriente.

En N+ Univision te preparamos este LIVEBLOG para que tengas las últimas noticias y la información más actualizada sobre la guerra en Irán.

El pasado jueves, Trump reveló el primer cambio de primer nivel en su gabinete: la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y anunció a quien se quedará al frente del DHS.

Video Muere colombiano durante ataque iraní a Dubái

¿Qué pide Trump para terminar la guerra en Irán?

El Presidente Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social, para informar sobre la situación actual con Irán y cuál es su condición para terminar la guerra.

¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional!.
Mensaje de Donald Trump en Truth Social
Video Israel ordena evacuar el sur del Líbano ante la intensificación de los ataques

Trump insistió en que si de da una rendición incondicional, “tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción”.

El presidente destacó que la renovación de Irán, de su mano y la de los líderes que lo acompañan, como Israel, permitirá que el país sea “ económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

