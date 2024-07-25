EEUU detiene a Joaquín Guzmán López, hijo de 'el Chapo'

Video Detienen a Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', y a Ismael 'El Mayo' Zambada, líder del Cartel de Sinaloa

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo del líder del Cártel de Sinaloa conocido como 'el Chapo', se encuentra bajo custodia de autoridades de EEUU.

El Departamento de Justicia confirmó la captura del hijo de ‘el Chapo’, de 38 años, junto con otro narcotraficante en un comunicado.

El fiscal general Merrick Garland informó que “el Departamento de Justicia ha puesto bajo custodia a otros dos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o ‘El Mayo’, cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron detenidos hoy en El Paso, Texas”, dice el comunicado.

De acuerdo con el documento, ambos se enfrentan a múltiples cargos en Estados Unidos por dirigir las operaciones delictivas del cártel, “incluidas sus mortíferas redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.

“El fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado nuestro país, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y asociados del cártel responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas”, dice el comunicado.



Garland también resaltó en el comunicado que las detenciones de ‘el Mayo’ y Guzmán López se suman a otras detenciones de narcotraficantes por parte de las autoridades de EEUU.

Esto incluye al otro cofundador del cártel, Joaquín Guzmán Loera, ‘el Chapo’, a otro de los hijos y presunto líder del cártel, Ovidio Guzmán López y al presunto sicario principal del cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como ‘el Nini’.

Joaquín Guzmán López forma parte de 'los Chapitos'

Joaquín Guzmán López, de 38 años, es parte del grupo de los hijos más jóvenes que 'el Chapo' tuvo con su segunda esposa Griselda López en Culiacán, Sinaloa.

En el mundo del narcotráfico se le conoce como el güero, moreno y güero moreno, dice una ficha del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Junto con su hermano Ovidio, y sus medios hermanos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar formaba parte de ‘los Chapitos’, un grupo criminal que “habría obtenido, fabricado y transportado otras drogas, como marihuana, heroína y metanfetamina, a sabiendas y con la intención de que dichas drogas se importaran y distribuyeran en Estados Unidos”, dice una acusación del Departamento de Justicia de abril de 2023.



De acuerdo con el documento ‘Los Chapitos’ hicieron que se usaran, varios medios “para evadir y escapar de la aplicación de la ley y el personal militar y para proteger sus actividades de distribución de drogas”.

Como el 17 de octubre de 2019, que se desató un enfrentamiento entre las autoridades mexicanas y miembros del Cartel de Sinaloa y ‘los Chapitos’ en lo que se conoce como la “Batalla de Culiacán”, cuando la Guardia Nacional Mexicana capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán López durante un tiroteo en el estado de Sinaloa.



Ovidio fue finalmente detenido el año pasado en México y extraditado a EEUU en septiembre acusado de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a dicho país.

Este jueves, sin embargo, se dio a conocer que Ovidio ya no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones, sino que en el buscador en línea de la institución aparece como "liberado" el pasado martes. Se desconoce su situación legal desde entonces.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Joaquín Guzmán López, al igual que sus hermanos, compró pistolas y otras armas, además de que sobornó a funcionarios públicos corruptos.

‘Los Chapitos’ “incitaron, amenazaron y participaron en actos violentos, como asesinatos, secuestros, agresiones y lesiones contra las fuerzas del orden, narcotraficantes rivales y miembros de su propia organización de narcotraficantes”, dice la acusación.

Guzmán López tenía aviones de carga, aviones privados, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, buques portacontenedores, buques de suministro, lanchas rápidas, buques pesqueros, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores, automóviles y transportistas privados y comerciales interestatales y extranjeros para transportar sus drogas y precursores químicos, dice el Departamento de Justicia.

“Presuntamente mantenían una red de correos, túneles y escondites por todo México y Estados Unidos para llevar a cabo sus actividades de narcotráfico. ‘Los Chapitos’ supuestamente utilizaban estas redes para importar las drogas a Estados Unidos”, dice la acusación.

Joaquín Guzmán López es un narcotraficante de alto rango

De acuerdo con una ficha del Departamento de Estado publicada en 2021, los hermanos Guzmán-López, es decir Joaquín y Ovidio, se encargaban de supervisar “aproximadamente once laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa que producen entre 3,000 y 5,000 libras de metanfetamina al mes”.

El 2 de abril de 2018, ambos hermanos fueron acusados por un gran jurado Federal en el Distrito de Columbia y acusados de un cargo de conspiración “para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y 1,000 kilogramos de marihuana”, dice la ficha.

El Departamento de Estado de EEUU ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a la captura de Joaquín Guzmán López.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los hermanos Guzmán López “iniciaron pronto su carrera en el narcotráfico heredando las relaciones de su hermano fallecido, Edgar Guzmán López”. <br> Imagen Departamento de Estado de EEUU

Joaquín y Ovidio Guzmán López heredaron el negocio del narcotráfico tras la muerte de su otro hermano

De acuerdo con el Departamento de Estado, los hermanos Guzmán López “iniciaron pronto su carrera en el narcotráfico heredando las relaciones de su hermano fallecido, Edgar Guzmán López”.

Tras la muerte de Edgar, Joaquín y Ovidio heredaron gran parte de las ganancias del narcotráfico “y comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia”, dice la ficha.

También empezaron a comprar grandes cantidades de efedrina en Argentina y organizaron el contrabando del producto a México cuando empezaron a experimentar con la producción de metanfetamina.

