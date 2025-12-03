Michigan

Acusan a madre y padrastro por el brutal asesinato de Rebecca Park, joven embarazada cuyo cadáver fue hallado en un bosque de Michigan

Cortney Bartholomew, de 40 años, y Brad Bartholomew, de 47, fueron acusados de asesinato, tortura y otros delitos en el condado de Wexford, a 200 millas al noroeste de Detroit.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Una mujer y su esposo fueron acusados este martes del asesinato de la hija biológica de ella que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue encontrado en un bosque de Michigan tres semanas después de su desaparición.

Rebecca Park, de 22 años, estaba en los últimos días de su embarazo cuando fue vista por última vez el 3 de noviembre.

Casi un mes después, su cuerpo sin vida fue hallado en un bosque. El bebé había sido extraído de su cuerpo, dijo en la corte la fiscal Johanna Carey.

“Esto es, francamente, la personificación del mal”, afirmó Carey.

Así fue el asesinato de Rebecca Park

De acuerdo con la fiscal, “el señor Bartholomew llevó a Rebecca a su casa, la obligó a subir a otro vehículo y la llevó al bosque, donde ambos la apuñalaron, la obligaron a recostarse en el suelo mientras le extraían a su bebé y, finalmente, causaron su muerte y la del bebé”, dijo Carey.

Los Bartholomew comparecieron ante la corte por video desde la cárcel y se les negó la libertad bajo fianza. El defensor público Robert Champion declinó comentar sobre el caso.

La fiscal no reveló un posible motivo.

Piden justicia por el asesinato de Rebecca Park

Decenas de personas llenaron la sala de la corte, incluidas muchas que habían participado en la búsqueda de Park.

Los autos en el estacionamiento tenían mensajes como: “Justicia para Rebecca y el bebé Park”.

Cortney Bartholomew era la madre biológica de Park, pero ella fue criada por una pareja que la adoptó a ella y a sus hermanos.

“Ella merece ser recordada como la dulce niña que era cuando era más joven”, dijo la madre Stephanie Park a la cadena 9&10 News.

