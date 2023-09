México presume resultados en la lucha contra el fentanilo, pero los efectos no llegan a EEUU, según expertos

Para Saucedo el problema radica en que el consumo de fentanilo no es muy popular en México, sin embargo, en Estados Unidos representa un problema de salud pública. “Aquí en México se siguen consumiendo otras drogas, como la metanfetamina, la cocaína y la marihuana, no tenemos una crisis de consumo de fentanilo, es más bien una problemática de los Estados Unidos, por eso no hay una estrategia mexicana para atacar el problema”, dice el analista.