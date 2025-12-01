Lo que debes saber de la nueva cuota de $45 que deberás pagar en los aeropuertos si vas a viajar y no tienes Real ID

Video Ahora podrás llevar tu pasaporte en el celular: Apple lanza función para guardar una versión digital

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció este lunes que, a partir de febrero del próximo año, los pasajeros que vayan a abordar un avión y no presenten una identificación oficial admitida, como pasaporte o Real ID, deberán pagar una cuota de $45.

El mes pasado la TSA había anunciado que la cuota sería de $18, pero los funcionarios dijeron este lunes que lo aumentaron tras darse cuenta de que el programa de identificación alternativo costaría más de lo previsto.

La identificación actualizada, o Real ID, es obligatoria en los aeropuertos desde mayo, pero hasta ahora se ha permitido a los pasajeros que no la tenían pasar el control de seguridad con un control adicional y una advertencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirma que el 94 % de los pasajeros ya cumplen con la normativa y que la nueva cuota tiene como objetivo animar a los viajeros faltantes a obtener la identificación.

Esto es lo que debes saber sobre esta nueva tarifa.

¿Desde cuándo y para quién aplicará la nueva cuota de la TSA?

A partir del 1 de febrero de 2026, los viajeros mayores de 18 años que vuelen dentro del país sin una identificación Real ID y que no tengan consigo otra forma de identificación aceptada, como un pasaporte, deberán pagar una tarifa no reembolsable de $45 para verificar su identidad a través del sistema alternativo ‘Confirm.ID’ de la TSA.

¿Cómo será el nuevo proceso de identificación?

Todos los viajeros que no dispongan de un documento de identidad válido, incluidos aquellos que presenten un permiso de conducir o un documento de identidad estatal que no cumpla con los requisitos de Real ID, serán remitidos al proceso opcional ‘Confirm.ID’ para la verificación de identidad en el momento del registro de la TSA y antes de entrar en la fila de seguridad.

“Este proceso variará de un aeropuerto a otro, y la TSA está trabajando con el sector privado para ofrecer de forma proactiva opciones de pago en línea antes de la llegada al aeropuerto”, dice un comunicado.

¿Dónde se debe pagar la nueva tarifa del TSA?

La tarifa se puede pagar en línea antes de llegar al aeropuerto.

No se ha dado a conocer aún el sitio web para realizar el pago, pero indicó que los viajeros también pueden pagar en línea en el aeropuerto antes de entrar en la fila de seguridad, sin embargo, los funcionarios dijeron que el proceso puede tardar hasta 30 minutos.

La TSA dijo que el pago de la tarifa no garantiza la verificación, y que los viajeros cuya identidad no pueda verificarse pueden ser rechazados.

¿Cuánto tiempo será vigente la verificación a través de ‘Confirm.ID’?

En caso de que el sistema de ‘Confirm.ID’ de la TSA apruebe la verificación, esta solo será válida por 10 días.

Si vuelves a viajar ese mismo mes o en el futuro, deberás volver a pagar $45.

¿Qué puedes hacer para evitar pagar los $45 de cuota?

La TSA instó este lunes a los viajeros que no dispongan de un documento de identidad Real ID a que conciertan una cita en su Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) local para actualizar su documento de identidad lo antes posible.

“La seguridad de los viajeros es nuestra máxima prioridad, por lo que instamos a todos los viajeros a que obtengan un Real ID u otra forma de identificación aceptable lo antes posible para evitar retrasos y la posibilidad de perder sus vuelos”, dice el comunicado.

¿Cuáles son los documentos oficiales considerados como Real ID?

Real ID es una licencia o tarjeta de identificación emitida por el estado que cumple con la normativa federal y que satisface los requisitos exigidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En la mayoría de los estados, los documentos permitidos como Real ID se identifican con una estrella blanca dentro de un círculo amarillo, como:

Las licencias de conducir con foto emitidas por el DMV o su equivalente. (Una licencia de conducir temporal no es una forma aceptable de identificación)

La licencia de Conducir Mejorada (EDL) o Identificación Mejorada (EID) emitida por el estado.

El pasaporte estadounidense

Las tarjetas de viajero de confianza del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Un pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

La tarjeta de residente permanente.

Otras formas aceptables de identificación incluyen identificaciones militares e identificaciones con fotografía de naciones tribales reconocidas por el gobierno federal.

La TSA también acepta identificaciones digitales a través de plataformas como Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet en más de 250 aeropuertos de los Estados Unidos.

¿Por qué implementó ahora la TSA esta nueva cuota?

Se suponía que la implementación de la revisión del Real ID iba a entrar en vigor en 2008, pero su ejecución se ha retrasado repetidamente.

“La verificación de identidad es esencial para la seguridad de los viajeros, ya que mantiene a los terroristas, delincuentes… fuera de los cielos y otros sistemas de transporte nacionales, como el ferroviario”, afirmó en un comunicado Adam Stahl, subdirector de la TSA.

“La gran mayoría de los viajeros presentan identificaciones aceptables, como documentos de identidad REAL ID y pasaportes, pero debemos asegurarnos de que todas las personas que vuelan son quienes dicen ser”.

