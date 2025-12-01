Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declara culpable de narcotráfico en una corte en Chicago

Video Qué se sabe del acuerdo de Ovidio Guzmán con la Fiscalía tras declararse culpable de narcotráfico

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del famoso narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable este lunes ante una corte en Estados Unidos, en un nuevo giro en el caso.

La declaración de culpabilidad ante la jueza Sharon Johnson Coleman ya se había conocido el pasado viernes, cuando los abogados enviaron una minuta a la corte federal de Illinois para cambiar su declaración.

Guzmán López se declaró inocente en julio de 2024 de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.

La audiencia presencial de revisión programada para el 1 de diciembre a la 1:30 p.m. fue cambiada a una audiencia de cambio de declaración.

¿De qué se le acusa a Joaquín Guzmán López en Estados Unidos?

La justicia estadounidense acusa a Guzmán López de haber formado con sus tres hermanos el grupo conocido como ‘Los Chapitos’, que retomó las actividades del ‘Chapo’ cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019.

Guzmán López fue detenido en julio de 2024 tras llegar a Texas en una avioneta con el cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael ‘Mayo’ Zambada.

Zambada declaró entonces haber sido engañado sobre el destino del vuelo y entregado por Guzmán López a las autoridades estadounidenses.

Tras ese arresto, se han multiplicado los enfrentamientos entre ‘Los Chapitos’ y la facción de Zambada por el control del cartel de Sinaloa.

La guerra interna ha dejado unos 1,200 muertos en México y cerca de 1,400 desaparecidos, según datos oficiales.

Washington acusa al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos por sobredosis en los últimos años.

El tráfico de esa droga y sus consecuencias en Estados Unidos han tensado las relaciones entre Washington y México.

