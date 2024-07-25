Ovidio Guzmán López, el hijo de 'el Chapo' extraditado a EEUU, no aparece más bajo custodia del Buró Federal de Prisiones

Video Detienen a Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', y a Ismael 'El Mayo' Zambada, líder del Cartel de Sinaloa

Ovidio Guzmán López, hijo menor del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y catalogado la mente maestra detrás de un imperio de tráfico de fentanilo, no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP), de acuerdo con el buscador de reos de la dependencia.

Se desconoce la situación jurídica de Guzmán López. Univision Noticias contactó con el BOP para obtener más información, pero no tuvo repuesta de manera inmediata.

El buscador de la dependencia informaba queel hijo de ‘El Chapo’ Guzmán fue “liberado” el 23 de julio. Fuentes dijeron a Univision Noticias que se encuentra en una prisión estatal en Chicago

Ovidio Guzmán fue detenido en enero de 2023 en México y extraditado en septiembre de ese año para enfrentar varias acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Este miércoles, otro dos miembros de alto perfil del Cartel de Sinaloa, Ismael 'el Mayo' Zambada y el otro hijo del 'Chapo' Joaquín Guzmán López, fueron arrestados en EEUU.

Heredero de una facción del poderoso Cartel de Sinaloa, Ovidio Guzmán aprendió el negocio del narcotráfico de su padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Alias ‘El Ratón’ y ‘Ratón Nuevo’, este joven treintañero es acusado de estar involucrado en el imperio criminal que dejó Guzmán Loera, quien purga una condena de cadena perpetua en una cárcel de Colorado.

Él fue el primero de sus hijos que toca una prisión estadounidense y tiene frente a sí cargos criminales tan graves que también podrían dejarlo tras las rejas por el resto de su vida.

Fue detenido dos veces, la primera en octubre de 2019, en un operativo que salió mal por la furibunda reacción del cartel, lo cual dejó un saldo de 13 muertos. Por orden presidencial, Ovidio Guzmán fue liberado al instante. En la segunda ocasión, el 5 de enero de 2023, militares lo arrestaron en un rancho en el poblado sinaloense de Jesús María.

Video Las primeras imágenes del avión en el que llegó Ismael 'El Mayo' Zambada a EEUU

La historia criminal de 'El Ratón'

Guzmán López dio sus primeros pasos en el crimen organizado a la edad de 18 años, tras el asesinato de su hermano mayor Edgar, quien fue abatido en un fuerte tiroteo en el estacionamiento de un centro comercial de Culiacán en 2008, según el Departamento de Estado.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo tiene en la mirilla desde abril de 2018, cuando se le formularon cargos en una corte federal en Washington DC por contrabando de sustancias ilícitas. Estados Unidos asegura que Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán López son parte del grupo que controla actualmente el Cartel de Sinaloa, con tentáculos que llegan hasta la compra de cocaína en Colombia.

Respaldado por su hermano Joaquín Guzmán López, de 34 años y apodado ‘El Güero’ y 'Moreno', Ovidio se encargó de importar grandes cargamentos de cocaína, metanfetaminas y marihuana hacia Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ). Sus hermanos siguen prófugos.

Los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán “lideran la facción más poderosa del cartel y la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo”, afirma una acusación federal contra ellos por narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de armas sometida en el Distrito Sur de Nueva York.

Ovidio Guzmán, según el gobierno, era el rey de ese emporio internacional de fentanilo. Un cálculo conservador señala que los hijos de ‘El Chapo’ obtienen unos 10 millones de dólares al año por el polvo y las pastillas de fentanilo que producen en laboratorios ocultos en la sierra y en casas de Sinaloa. Esa mercancía es transportada en autos particulares que cruzan las garitas, por personas que la esconden bajo su ropa, camiones comerciales, paquetería aérea, en lanchas que navegan sigilosamente por el mar de California y también por túneles, el método que inventó su padre hace tres décadas.

Desde 2014, cuando tenía alrededor de 24 años, Ovidio Guzmán quedó al frente del primer laboratorio de fentanilo que fue instalado en una modesta casa de Culiacán. ‘El Chapo’ había mandado a miembros de su cartel a China para que exploraran el negocio ilícito que venía. El cartel tenía la mayor parte de su producción de metanfetamina en Huatabampo, Sonora. Édgar Guzmán López, otro hijo de ‘El Chapo’, era el encargado de traer efedrina desde Argentina y, cuando lo asesinaron a balazos en 2008, Ovidio Guzmán tomó su puesto. Tenía 18 años.

Las primeras píldoras de fentanilo que se elaboraron bajo la supervisión de ‘El Ratón’ eran llevadas a casas de seguridad en Tijuana y luego las cruzaban a EEUU. “Desde esos primeros días, la manufactura de fentanilo del cartel ha explotado y la demanda por una droga muy peligrosa y potencialmente letal han crecido significativamente”, señala el gobierno.

El Departamento de Justicia alega que el éxito de ese negocio se debe en parte a que el cartel ha llevado a los consumidores de distintas drogas al fentanilo, al mezclarlo con otros narcóticos. Esa estrategia inclusive afectó a los vendedores de heroína y la solución de Ovidio Guzmán fue establecer un sitio en la Ciudad de México donde éstos pueden comprarle el opioide para agregarlo a su mercancía.