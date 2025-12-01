Estados Unidos de América

Casa Blanca confirma que Hegseth dio la orden de rematar a sobrevivientes de ataque contra supuesta "narcolancha" en el Caribe

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el 2 de septiembre se llevó a cabo un segundo ataque contra un barco sospechoso de tráfico de drogas frente a las costas de Venezuela "en defensa propia" y "de conformidad" con las leyes que rigen los conflictos armados.

La Casa Blanca confirmó este lunes que el secretario de Defensa Pete Hegseth dio una orden para rematar sobrevivientes de un ataque contra supuestas "narcholanchas" en el Caribe, aunque los defendió como "defensa propia".

Los comentarios de Leavitt confirman un reporte del Washington Post que indicaba que Hegseth había dado una orden no verbal a un almirante de no dejar supervivientes después de que quedaran personas vivas en el primer ataque estadounidense contra la embarcación.

"El secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley a realizar estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó con acierto, dentro de sus atribuciones y cumpliendo la ley que regulaba el ataque, para garantizar la destrucción del buque y la eliminación de la amenaza a los Estados Unidos de América", declaró Leavitt.

El presidente Donald Trump había dicho el domingo que no habría deseado un segundo ataque contra el buque y que Hegseth negó haber dado tal orden.

Según la nueva versión de Leavitt, el segundo ataque del 2 de septiembre se llevó a cabo "en defensa propia" y "de conformidad" con las leyes que rigen los conflictos armados.

"El presidente tiene derecho a eliminarlos", dijo Leavitt, refiriéndose a los barcos sospechosos de tráfico de drogas, si "representan una amenaza para los Estados Unidos de América".

En breve más información.

