Estados Unidos de América

Irrumpió en una licorería, se emborrachó y se desmayó en el baño: la inusual noche de copas de un mapache en Virginia 🦝🍾

El incidente ocurrió en una tienda ABC de Ashland, donde el pequeño bandido de pelaje, ahora conocido en internet como 'Trashed Panda', decidió comenzar las festividades decembrinas por su cuenta.

Univision y Agencias
Por:Univision y Agencias
Video Policías encuentran un mapache borracho en el baño de una licorera en Virginia

Un “ladrón enmascarado" irrumpió por la madrugada en una licorería de Virginia y fue directo a “servirse” un buen trago de whisky y unos cuantos más de escocés.

Tras irrumpir en el negocio, el "bandido", ya alcoholizado, dejó a su paso botellas rotas, una placa del techo caída y alcohol derramado por el piso.

En lugar de huir del lugar, el pequeño maleante se quedó dormido en el baño de la licorería hasta ser descubierto en la mañana por el personal del lugar.

El empleado que lo encontró se llevó una sorpresa al descubrir que se trataba de un mapache que se desmayó en el piso del baño al final de su juerga alcohólica.

El incidente ocurrió en una tienda ABC de Ashland, donde el pequeño bandido peludo, ahora conocido en internet como 'Trashed Panda', decidió comenzar las festividades decembrinas por su cuenta.

El mapache borracho fue llevado a un refugio animal.

“Personalmente, me gustan los mapaches”, dijo Samantha Martin, una oficial del control animal local.

“Son criaturitas graciosas. Se cayó por una de las placas del techo y se volvió completamente loco, bebiéndose todo”.

Martin dijo que llevó al mapache de regreso al refugio de animales, aunque no pudo evitar varias carcajadas en el camino.

“Un día más en la vida de una oficial de control animal, supongo”, comentó.

El Departamento de Protección y Refugio Animal del condado de Hanover elogió a Martin por encargarse del "allanamiento" y confirmó que el mapache ya había recobrado la sobriedad.

“Después de unas horas de sueño y sin señales de lesiones (más allá de quizá una resaca y malas decisiones), fue liberado de forma segura de vuelta a la vida silvestre, con la esperanza de que haya aprendido que irrumpir en un lugar no es la solución”, dijo la agencia.

