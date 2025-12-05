Estados Unidos de América

Corte Suprema acepta revisar la disputa legal de si Trump tiene poder para acabar con la ciudadanía por nacimiento

Los jueces escucharán la apelación de Trump contra una sentencia de un tribunal inferior que anuló las restricciones a la ciudadanía. Estas restricciones no han entrado en vigor en ningún lugar del país.

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes examinar la constitucionalidad de la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, en la que se declara que los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos sin documentos o de forma temporal no son ciudadanos estadounidenses.

El caso se debatirá en primavera. Se espera que la sentencia definitiva se dicte a principios de verano.

En breve más información.

