Era ejecutivo de Campbell’s y fue despedido por decir que los populares enlatados de la compañía son para “gente pobre”

La empresa Campbell’s Co., productora de las populares sopas enlatadas, dijo despidió a uno de sus ejecutivos porque fue grabado haciendo comentarios racistas y burlándose de los productos y clientes de la compañía.

El caso salió a la luz luego de que Martin Bally, vicepresidente en el Departamento de Seguridad Informática de Campbell’s, fuera mencionado en una demanda presentada la semana pasada por Robert Garza, un exempleado de Campbell’s, que dijo que lo echaron el 30 de enero después de que reportó los comentarios de Bally a un supervisor.

En la demanda, Garza afirmó que se reunió con Bally en noviembre de 2024 para hablar sobre su salario. Durante la reunión, que Garza supuestamente grabó, Bally describió a Campbell’s como “comida altamente procesada” y dijo que era para “gente pobre”.

Garza afirmó en la demanda que Bally hizo comentarios racistas sobre los trabajadores indios, a quienes llamó “idiotas”. Además, dijo que Bally a menudo iba a trabajar drogado después de consumir comestibles de marihuana.

Esto es lo que dijo Martin Bally en la grabación

De acuerdo con Local 4 News en Detroit, que entrevistó a Garza y obtuvo una parte de la grabación, Bally dijo que los productos de Campbell’s eran poco saludables.

“Yo ya casi no compro los jodidos productos Campbell's. No es saludable, ahora que sé lo que contienen”, se escucha en la grabación. “Incluso en una lata de sopa, lo miro y sé que podemos comer carne transgénica. No quiero comer un jodido trozo de pollo que proviene de una impresora 3D”, dijo Bally.

Tras difundirse el audio, Campbell’s defendió el pollo en sus productos diciendo que proviene de proveedores estadounidenses de larga confianza, se cría sin antibióticos y cumple con altos estándares de calidad.

“Los comentarios que se escuchan en la grabación sobre nuestra comida no solo son inexactos, son absurdos”, dijo la compañía.

Las acciones de Campbell’s en contra de Martin Bally

Después de escuchar partes de la grabación, Campbell’s dijo que creía que la voz era de Bally, por lo que este fue despedido este martes.

“Los comentarios fueron vulgares, ofensivos y falsos, y nos disculpamos por el daño que han causado”, dijo la compañía en un comunicado. “Este comportamiento no refleja nuestros valores ni la cultura de nuestra empresa, y no toleraremos ese tipo de lenguaje bajo ninguna circunstancia”, agrega el documento.

El fabricante de las populares sopas enlatadas superó en junio de este año las estimaciones de ventas y beneficios del tercer trimestre, gracias a la fuerte demanda de alimentos enlatados y sopas, ya que los consumidores prefieren cada vez más comer en casa en medio de una economía incierta, anunció la compañía en su reporte de ventas.

¿Qué pide en la demanda el otro empleado que fue despedido tras reportar al ejecutivo?

Garza está buscando una indemnización monetaria por parte de Campbell's, Bally y de su exgerente, J.D. Aupperle, a quien Garza le contó sobre la conversación con Bally poco antes de ser despedido.

Un portavoz de Campbell's declaró a ABC News que Garza fue despedido por una buena razón, pero no indicó cuál y dijo que llevaba menos de cinco meses en la empresa.

Garza ha demandado a la empresa por presuntas represalias y por crear un ambiente de trabajo hostil. Reclama una indemnización por daños emocionales y económicos.

“Esta situación ha sido muy dura para Robert. Pensaba que Campbell's le agradecería que denunciara el comportamiento de Martin, pero en lugar de eso fue despedido de forma repentina”, declaró Zachary Runyan, abogado de Garza, a ABC News.

