Cuáles son las pruebas que busca dejar fuera de su juicio Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar el año pasado al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, regresó este lunes a la corte para asistir a las audiencias previas a su juicio.

Estas sesiones, que en su caso podrían prolongarse por más de una semana, servirán, entre otras cosas, para que el juez decida qué pruebas podrán ser presentadas ante el jurado en la siguiente fase.

Precisamente, esta será una de las estrategias que utilizarán los abogados del joven de 27 años, al tratar de dejar fuera algunas evidencias que podrían ser clave a la hora de emitir un veredicto sobre la culpabilidad o no de Mangione.

Este lunes, el acusado observó detenidamente mientras los fiscales reproducían videos de vigilancia que mostraban el asesinato del CEO de la compañía de seguros de salud mientras caminaba por una acera de la ciudad de Nueva York y el arresto de Mangione cinco días después en un restaurante de comida rápida en Pensilvania.

Durante la audiencia, se vio a Mangione presionar un dedo contra sus labios y un pulgar contra su barbilla mientras veía imágenes —algunas de ellas inéditas para el público general — de dos policías acercándose a él mientras desayunaba en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a más de 200 millas de donde ocurrió el homicidio.

El joven estuvo apretando un bolígrafo en su mano derecha, formando un puño en ocasiones, mientras los fiscales reproducían una llamada al 911 de una gerente del restaurante, en la que informaba de la preocupación de algunos clientes por el hecho de que una persona en el local se parecía al sospechoso del asesinato de Thompson, cuyas imágenes habían sido transmitida por medios y redes sociales de medio mundo.

La gerente dijo que buscó en internet fotos del sospechoso y que mientras Mangione estaba sentado en el restaurante, solo podía ver sus cejas porque llevaba un gorro y una mascarilla médica.

¿Cuáles son las pruebas que los abogados de Mangione quieren excluir del juicio y por qué?

Entre las pruebas que el equipo de defensa de Mangione quiere excluir se encuentran la pistola de 9 mm y un cuaderno, en el que los fiscales dicen que el joven había descrito su intención de "eliminar" a un ejecutivo de seguros de salud.

Ambas cosas fueron encontradas en una mochila que Mangione tenía con él cuando fue arrestado.

Después de lograr que se desestimaran los cargos de terrorismo estatal en septiembre, los abogados de Mangione se están centrando ahora en lo que aseguran fue una conducta policial inconstitucional, y que amenaza su derecho a recibir un juicio justo.

Así, argumentan que la fiscalía del distrito de Manhattan no debería poder mostrar la pistola, el cuaderno y otros artículos a los jurados porque la policía no tenía entonces una orden para registrar la mochila.

También quieren suprimir algunas de las declaraciones realizadas por Mangione a la policía, como cuando supuestamente dijo que su nombre era Mark Rosario, porque los policías comenzaron a hacerle preguntas antes de decirle que tenía derecho a guardar silencio.

Los fiscales dicen que Mangione dio el mismo nombre cuando se registró en un hostal de Manhattan días antes del asesinato.

Dejar fuera la pistola y el cuaderno sería una victoria importante para la defensa de Mangione y un gran revés para los fiscales, ya que se excluiría la supuesta arma utilizada y otras pruebas que, según ellos, apuntan a un motivo para realizar el crimen.

Los fiscales han citado extensamente los escritos de Mangione en documentos judiciales, incluyendo su elogio al difunto Theodore Kaczynski, el asesino convicto conocido como el "Unabomber".

Entre otras cosas, Mangione reflexionó en su diario sobre rebelarse contra "el mortal cartel de seguros de salud impulsado por la codicia" y escribió que un ejecutivo de ese tipo es "un avaro que se lo merece".

Los fiscales aseguran que la policía tenía justificación para registrar la mochila para asegurarse de que no hubiera artículos peligrosos, y que sus declaraciones a los policías fueron voluntarias y se hicieron antes de que estuviera bajo arresto.

En las imágenes de su cámara corporal, se escuchó al policía que registraba la mochila diciendo que la estaba revisando para asegurarse de que no hubiera "una bomba" en la bolsa.

Los abogados del joven argumentan, sin embargo, que eso fue una excusa "diseñada para encubrir un registro ilegal de la mochila".

Decenas de simpatizantes de Mangione siguieron la audiencia desde el fondo de la sala del tribunal. Uno llevaba una camiseta verde en la que se leía: "Sin una orden, no es un registro, es una violación".

Guardia de prisiones relató la extrema vigilancia a la que tuvo que someter a Mangione tras su arresto

Entre los testimonios escuchados este lunes, destacó el del vigilante de la prisión estatal de Pensilvania en la que Mangione estuvo recluido tras su arresto.

Tomas Rivers declaró que se le ordenó mantener una vigilancia constante del detenido para evitar una situación similar a la del delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser procesado.

"Tenía que rellenar un formulario sobre sus movimientos unas siete veces por hora", dijo el guardia.

Rivers también relató las numerosas conversaciones que mantuvo con el acusado sobre los temas más diversos, desde literatura a sus experiencias en un viaje realizado al sudeste asiático.

En sus charlas, Mangione se mostró decepcionado por el hecho de que algunos medios lo estuvieran comparando con “Unabomber”. "Preguntó si los medios de comunicación se centraban en él como persona o en el delito cometido", declaró Rivers.

Mangione también le habló sobre cómo el entorno socioeconómico de una persona influye en su felicidad, y sobre las diferencias entre tener un seguro médico privado o una atención médica pública.

El sargento Chris McLaughlin, de la oficina de asuntos públicos del Departamento de Policía de Nueva York, fue otro de los testigos de este lunes y habló sobre los esfuerzos realizados para difundir imágenes de vigilancia del sospechoso entre los medios de manera masiva.

Bernard Pyles, un supervisor que ayudó a mantener el sistema de cámaras de vigilancia en el McDonald's, también testificó este lunes como la persona que descargó algunos clips de video para ser compartidos con la policía después del arresto de Mangione.

Audiencia preliminar en el caso de Mangione podría durar más de una semana

Funcionarios del tribunal prevén que las audiencias podrían durar más de una semana, lo que significa que se extenderían hasta el aniversario del asesinato de Thompson el próximo jueves. Podrían ser llamados a declarar más de dos docenas de testigos.

Mangione fue autorizado a usar ropa normal en las audiencias en lugar de un uniforme de prisión. Este lunes, entró en la sala del tribunal el lunes con un traje gris y una camisa de cuadros. Los guardias de seguridad le quitaron las esposas para permitirle tomar notas.

Mangione se declaró inocente de los cargos de asesinato estatales y federales.

Las audiencias de esta semana se refieren solo al caso estatal. La próxima audiencia en el caso federal está programada para el 9 de enero.

Los cargos estatales conllevan la posibilidad de cadena perpetua, mientras que los fiscales están buscando la pena de muerte para el caso federal.

En abril, la fiscal general Pam Bondi no dudó al anunciar que había ordenado a los fiscales que solicitaran la pena de muerte para Mangione, alegando que se trataba de un crimen premeditado y a sangre fría.

Los abogados del acusado solicitaron a la jueza descartar la pena capital por estas declaraciones de Bondi, aunque los fiscales pidieron desestimar la petición al considerar que dichos comentarios no deberían influir en el caso.

