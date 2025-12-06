Sacan al Día de Martin Luther King y otros de la entrada gratis a parques nacionales (y meten el del cumpleaños de Trump)

Video La controvertida estatua de Epstein y Trump reaparece cerca del Capitolio

A partir de este 1 de enero de 2026 la lista de los días festivos para que los residentes de EEUU entren de manera gratuita a los parques nacionales cambia de manera drástica, eliminando dos fechas importantes para la comunidad afroestadounidense y añadiendo el cumpleaños del presidente Donald Trump.

El Departamente del Interior anunció a finales del mes pasado una renovación histórica de las normas de acceso a los parques nacionales, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

Uno de los cambios más destacados es la nueva lista de días de entrada gratuita “destinados exclusivamente a residentes estadounidenses” que elimina el Día de Martin Luther King Jr. Day y el Juneteenth.

El departamento añadió a la lista el 14 de junio, que coincide con el cumpleaños del presidente Trump y el Día de la Bandera.

Te dejamos la lista de días festivos en los que los residentes estadounidenses podrán entrar de manera gratuita a los parques nacionales.

La lista de los “días patrióticos” sin cuotas para residentes en 2026

• Día del Presidente (16 de febrero)

• Día de los Caídos (25 de mayo)

• Día de la Bandera/Cumpleaños del presidente Trump (14 de junio)

• Fin de semana del Día de la Independencia (3-5 de julio)

• 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales (25 de agosto)

• Día de la Constitución (17 de septiembre)

• Cumpleaños de Theodore Roosevelt (27 de octubre)

• Día de los Veteranos (11 de noviembre)

Otros cambios a los costos de las entradas a los parques nacionales

Además, el Departamento del Interior lanzó una reestructuración de las tarifas a las entradas a los parques nacionales bajo una política que privilegia a ciudadanos y residentes estadounidenses.

A partir de 2026, el pase anual ‘America the Beautiful pass’ costará $ 80 para residentes, como hasta ahora, pero aumentará a US$ 250 para no residentes o turistas extranjeros.

Para quienes no adquieran el pase, los visitantes extranjeros deberán pagar $100 extra por persona al entrar a 11 de los parques más visitados, además de la tarifa estándar.

PUBLICIDAD

El cambio incluye también modernizaciones. Ahora los pases podrán ser digitales disponibles en dispositivos móviles desde su compra.

Además, todos los pases permitirán el acceso de hasta dos motocicletas, lo que facilita el ingreso a quienes viajan en moto.

Según la dependencia, los ingresos generados con las nuevas tarifas serán destinados al mantenimiento, mejoras en infraestructura y servicios para visitantes en los parques nacionales.

El secretario del Interior Doug Burgum afirmó en un comunicado que estas medidas priorizan “a las familias estadounidenses” y aseguran que quienes ya pagan impuestos reciban “el mayor beneficio”.

Mira también: