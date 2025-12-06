Parques Nacionales Estados Unidos

Sacan al Día de Martin Luther King y otros de la entrada gratis a parques nacionales (y meten el del cumpleaños de Trump)

El Departamente del Interior anunció a finales del mes pasado una renovación histórica de las normas de acceso a los parques nacionales, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.

Univision picture
Por:Univision
Video La controvertida estatua de Epstein y Trump reaparece cerca del Capitolio

A partir de este 1 de enero de 2026 la lista de los días festivos para que los residentes de EEUU entren de manera gratuita a los parques nacionales cambia de manera drástica, eliminando dos fechas importantes para la comunidad afroestadounidense y añadiendo el cumpleaños del presidente Donald Trump.

El Departamente del Interior anunció a finales del mes pasado una renovación histórica de las normas de acceso a los parques nacionales, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Uno de los cambios más destacados es la nueva lista de días de entrada gratuita “destinados exclusivamente a residentes estadounidenses” que elimina el Día de Martin Luther King Jr. Day y el Juneteenth.

El departamento añadió a la lista el 14 de junio, que coincide con el cumpleaños del presidente Trump y el Día de la Bandera.

Te dejamos la lista de días festivos en los que los residentes estadounidenses podrán entrar de manera gratuita a los parques nacionales.

La lista de los “días patrióticos” sin cuotas para residentes en 2026

Más sobre Parques Nacionales Estados Unidos

'EEUU primero': gobierno de Trump anuncia una subida de precios de entradas a extranjeros que visiten parques nacionales
4 mins

'EEUU primero': gobierno de Trump anuncia una subida de precios de entradas a extranjeros que visiten parques nacionales

Estados Unidos
Cómo una bolsa de Cheetos arrasa con el minúsculo ecosistema de un parque nacional
3 mins

Cómo una bolsa de Cheetos arrasa con el minúsculo ecosistema de un parque nacional

Estados Unidos
Subió a un cañón de 300 pies de altura para una foto, pero se cayó y murió. Tenía 19 años
2 mins

Subió a un cañón de 300 pies de altura para una foto, pero se cayó y murió. Tenía 19 años

Estados Unidos
Habla el joven que cayó 100 pies en el Gran Cañón: “perdí el agarre y empecé a caer hacia atrás”
1:25

Habla el joven que cayó 100 pies en el Gran Cañón: “perdí el agarre y empecé a caer hacia atrás”

Estados Unidos
Senderismo en calor extremo: entérate por qué en una emergencia los rescatistas podrían tardar
3 mins

Senderismo en calor extremo: entérate por qué en una emergencia los rescatistas podrían tardar

Estados Unidos
Los 3 desafíos que enfrentan los rescatistas para encontrar el sumergible
2:26

Los 3 desafíos que enfrentan los rescatistas para encontrar el sumergible

Estados Unidos
📸 Estos son los 20 monumentos y parques nacionales menos visitados en Estados Unidos
22 fotos

📸 Estos son los 20 monumentos y parques nacionales menos visitados en Estados Unidos

Estados Unidos
Empezó a actuar raro, luego huyó de casa y desapareció en un bosque: ¿qué se esconde tras la muerte de Ty Sauer?
3 mins

Empezó a actuar raro, luego huyó de casa y desapareció en un bosque: ¿qué se esconde tras la muerte de Ty Sauer?

Estados Unidos
Bisonte cornea a una mujer en Yellowstone y la lanza a diez pies en el aire
2 mins

Bisonte cornea a una mujer en Yellowstone y la lanza a diez pies en el aire

Estados Unidos
Encuentran muerto a excursionista hispano que había desaparecido hace dos semanas: su perro no se separó de él
1 mins

Encuentran muerto a excursionista hispano que había desaparecido hace dos semanas: su perro no se separó de él

Estados Unidos

• Día del Presidente (16 de febrero)

• Día de los Caídos (25 de mayo)

• Día de la Bandera/Cumpleaños del presidente Trump (14 de junio)

• Fin de semana del Día de la Independencia (3-5 de julio)

• 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales (25 de agosto)

• Día de la Constitución (17 de septiembre)

• Cumpleaños de Theodore Roosevelt (27 de octubre)

• Día de los Veteranos (11 de noviembre)

Otros cambios a los costos de las entradas a los parques nacionales

Además, el Departamento del Interior lanzó una reestructuración de las tarifas a las entradas a los parques nacionales bajo una política que privilegia a ciudadanos y residentes estadounidenses.

A partir de 2026, el pase anual ‘America the Beautiful pass’ costará $ 80 para residentes, como hasta ahora, pero aumentará a US$ 250 para no residentes o turistas extranjeros.
Para quienes no adquieran el pase, los visitantes extranjeros deberán pagar $100 extra por persona al entrar a 11 de los parques más visitados, además de la tarifa estándar.

PUBLICIDAD

El cambio incluye también modernizaciones. Ahora los pases podrán ser digitales disponibles en dispositivos móviles desde su compra.

Además, todos los pases permitirán el acceso de hasta dos motocicletas, lo que facilita el ingreso a quienes viajan en moto.

Según la dependencia, los ingresos generados con las nuevas tarifas serán destinados al mantenimiento, mejoras en infraestructura y servicios para visitantes en los parques nacionales.

El secretario del Interior Doug Burgum afirmó en un comunicado que estas medidas priorizan “a las familias estadounidenses” y aseguran que quienes ya pagan impuestos reciban “el mayor beneficio”.

Mira también:

Video Lanzamiento de zanahorias desde el aire: la medida para alimentar a animales asediados por los fuegos en Australia
Relacionados:
Parques Nacionales Estados UnidosDía festivoDonald TrumpEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX