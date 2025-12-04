Departamento de Justicia de Trump fracasa en su segundo intento de que un gran jurado impute a la fiscal de NY, Letitia James: reportes
De acuerdo con CNN y NBC, que hablaron con personas cercanas al caso, el Departamento de Justicia no logró este jueves obtener una acusación formal contra James.
Un gran jurado se negó a volver presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de que se le pidiera que examinara por segunda vez el caso de supuesto fraude hipotecario que el Departamento de Justicia de Trump presentó contra ella.
De acuerdo con CNN y NBC, que hablaron con personas cercanas al caso, el Departamento de Justicia no logró este jueves obtener una acusación formal contra James, a quien el presidente Donald Trump ve como su enemiga política.
Otra fuente familiarizada con la situación dijo a CNN que no hay que celebrar prematuramente, porque el Departamento de Justicia podría intentar solicitar la acusación por tercera vez.
El mes pasado, una jueza federal desestimó los casos criminales en contra del exjefe del FBI James Comey y James, al concluir que la fiscal que presentó los cargos a pedido del presidente Donald Trump fue designada de forma ilegal por el Departamento de Justicia.
En breve más información.