México Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México y enfrentar los cargos en su contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, ha vuelto a sacudir el sistema judicial de los Estados Unidos al enviar una nueva misiva a la corte federal del Distrito Este de Nueva York

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En el documento, fechado el 23 de abril y recibido formalmente el 1 de mayo, el capo mexicano insiste en su deseo de ser extraditado a México para enfrentar los cargos pendientes en su país natal. La carta, redactada en un inglés con faltas gramaticales, describe la desesperación del sentenciado por abandonar la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

En su escrito, el narcotraficante apela a conceptos de "equidad" y exige un trato igualitario ante la ley, argumentando que sus derechos procesales han sido vulnerados sistemáticamente. Guzmán sostiene que existieron pruebas contundentes a su favor que nunca fueron presentadas durante su juicio, lo cual, según su lógica, justificaría la anulación inmediata de su caso. A pesar de la gravedad de sus afirmaciones, la carta carece de detalles específicos o referencias a resoluciones legales concretas que sustenten sus reclamos de inocencia o fallas técnicas en el proceso.



Guzmán Loera dirige su petición directamente a las cortes de distrito, solicitando ser devuelto a territorio mexicano bajo la premisa de que su extradición original y el veredicto resultante fueron violatorios de sus garantías fundamentales. El capo plantea que la culminación de una supuesta apelación en trámite debería otorgarle el derecho a un nuevo juicio, sugiriendo incluso que las autoridades de México y Estados Unidos colaboren para facilitar su traslado. Esta postura marca un nuevo intento por invalidar la condena perpetua que recibió en 2019 tras un mediático proceso legal.

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Un detalle relevante de esta comunicación es que fue tramitada a través de la oficina Pro Se de la Corte de Brooklyn, lo que confirma que el sinaloense actuó por cuenta propia, sin el respaldo o la firma de sus abogados defensores.

El uso de un inglés confuso y plagado de errores evidencia que Guzmán intentó establecer un contacto directo y personal con el juez, una táctica que ya ha empleado en el pasado para denunciar sus estrictas condiciones de reclusión y lo que él describe como un aislamiento inhumano en la prisión.

Este nuevo recurso legal se presenta en un contexto de constantes reveses judiciales para el narcotraficante, cuyas posibilidades de abandonar la prisión son prácticamente nulas. Hasta la fecha, todas las instancias judiciales estadounidenses han ratificado la sentencia de cadena perpetua por cargos que incluyen empresa criminal continuada, tráfico de drogas y lavado de dinero. En 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ya había confirmado la validez del veredicto, cerrando la puerta a la mayoría de sus argumentos defensivos.

La insistencia de Guzmán en ser juzgado en México parece ignorar que las autoridades estadounidenses han rechazado sistemáticamente cualquier intento de anular su extradición. En resoluciones previas, los jueces han determinado que el proceso se llevó a cabo conforme a los tratados internacionales y que no existen bases para revertir su situación jurídica. No obstante, "El Chapo" continúa utilizando el envío de cartas manuscritas como su principal herramienta para mantener vigente su caso en la opinión pública y presionar al sistema judicial.

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