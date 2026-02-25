Narcotráfico Elon Musk responde a presidenta de México ante posible demanda: Este mensaje le envió el dueño de X Elon Musk no se quedó callado ante la posible demanda que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que analiza contra el multimillonario tras sus comentarios por la muerte de "El Mencho", líder del CJNG.

El magnate, Elon Musk, dueño de Tesla y X, volvió a mandar un mensaje en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se trata de la segunda vez que el hombre más rico del mundo la menciona en menos de una semana.

Todo comenzó en medio del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias " El Mencho" líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), el domingo 22 de febrero pasado en el municipio de Tepalpa en el estado de Jalisco.

Luego de que se dieran detalles sobre el operativo en el que el narcotraticante fue abatido, la presidenta habló sobre la estrategia de México contra el crimen organizado.

¿Por qué comenzó el intercambio de declaraciones entre Elon Musk y Claudia Sheinbaum?

El multimillonario usó su red social, X, el pasado 23 de febrero, donde compartió un video donde la presidenta de México dijo que "volver a la guerra contra el narco no es una opción porque en primer lugar, está fuera del marco de la ley".

Como te informamos en N+ Univision, junto al video, Elon Musk escribió: "Ella solo dice lo que le piden sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un 'plan de mejora de desempeño'".

Mensaje de Elon Musk contra Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ante ello, la presidenta respondió el martes 24 de febrero a los dichos de Musk.

"Estamos considerando si hacemos algún asunto legal lo están viendo los abogados", señaló la presidenta mexicana.

Y aseguró que no le da importancia a los dichos de terceros.

"A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las FFAA y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país y el bienestar de mexicanos y eso es lo que va a guiarnos", dijo Sheinbaum.

La presidenta de México consideró que ese tipo de comentarios es de personas que nunca estarán de acuerdo, haga lo que haga.

"Que si antes era abrazos no balazos, que si ahora se detuvo a un miembro del narcotráfico, que si al buscar la detención perdió la vida en el traslado, tampoco, puro invento, nunca van a estar de acuerdo con nosotros hagamos lo que hagamos", acotó la Claudia Sheinbaum.

¿Qué respondió Elon Musk ante posible demanda de la presidenta de México?

El intercambio de declaraciones no terminó ahí pues este miércoles 25 de febrero de 2026 cuando el e mpresario multimillonario volvió a hacer un comentario referente a la presidenta de México mediante su cuenta de X, red social de la que es dueño.

Elon Musk, reposteó el video compartido por un usuario en donde Claudia Sheinbaum anuncia que sus abogados ya estaban analizando una posible una acción legal contra el hombre más rico del mundo.

Elon Musk respuesta posible demanda en México: Esto dijo dueño de X a Claudia Sheinbaum

En el mensaje, Musk parece haber tomado con humor lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre, al escribir: "Ella está 'violando mis derechos humanos'", y terminó su mensaje con un emoticono de risa.

Hasta ahora la presidenta de México no se ha referido al nuevo mensaje de Musk que hacer referencia a ella.