FBI Director del FBI y secretario de Seguridad de México se reúnen para combatir la violencia Este miércoles 18 de marzo de 2026 se reunieron Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

Omar García Harfuch y Kash Patel, director del FBI. Foto: Gobierno de México Imagen Foto: Gobierno de México

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se reunieron Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

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En su cuenta oficial en X, Harfuch confirmó que el encuentro fue en Washington y que acudió en representación del Gabinete de Seguridad mexicano.

"Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos", publicó el funcionario mexicano.

El titular de la SSPC, además, señaló que derivado del intercambio de información en México varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI han sido detenidos, así como la detención de otros generadores de violencia que afectan a nuestro país.