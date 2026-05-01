Cuba Donald Trump advierte que van a tomar Cuba 'casi inmediatamente' al volver de Irán El presidente Donald Trump dijo que, en cuanto regresen las fuerzas estadounidenses de Irán, el portaviones U.S.S. Abraham Lincoln será enviado a las costas de la isla de Cuba

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El presidente Donald Trump volvió a amagar con una incursión militar en Cuba. Aseguró que una vez las Fuerzas Armadas estadounidenses regresen de Irán, "tomará casi de inmediato" a la isla.

Durante la cena del Forum Club de West Palm Beach, el republicano dijo que Cuba tiene muchos problemas, un anuncio que se produce a unas horas de que aumentó las sanciones a la isla.

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“Un lugar llamado Cuba, que vamos a tomar casi de inmediato. Cuba tiene problemas. Primero terminamos una cosa. Me gusta terminar lo que empiezo”, dijo, y después continuo: "En el camino de regreso de —lo que haremos al regresar de Irán es que mandaremos uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el U.S.S. Abraham Lincoln, el más grande del mundo; lo mandaremos y se detendrá a unos 100 metros de la costa, y ellos dirán: Muchas gracias. Nos rendimos"

EEUU aumenta la presión sobre La Habana

El anuncio parecía cuestión de tiempo, este 1 de mayo su administración endureció las sanciones contra La Habana a través de una nueva orden ejecutiva, en donde se impone un bloqueo total de activos en Estados Unidos para extranjeros que apoyen al régimen.

Además contempla sanciones a bancos extranjeros que operen con Cuba, además de restricciones severas que impactan en sectores como el de energía, minería y defensa.

Estados Unidos impuso un veto de entrada a Estados Unidos para personas sancionadas y sus familiares, como es el caso del presidente Miguel Días - Canel y otros líderes del Partido Comunista.

No obstante, también ocurre el mismo día en que su administración declaró la guerra de Estados Unidos contra Irán como "concluido", debido al plazo límite legal de 60 días que permite la ley. Aunque sin un acuerdo concreto con Teherán en los téminos que él buscaba.

El presidente Donald Trump sostiene una orden ejecutiva recién firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 31 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Imagen Alex Brandon/AP

Conflicto con Irán

Sobre la declaratoria del fin del conflcito, Donald Trump sostuvo que Teherán no puede tener un arma nuclear debido a que la usarían en contra de Israel, Medio Oriente y Europa.

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"No puedes darle a Irán un arma nuclear, si lo haces, la usarán en un lugar llamado Israel muy rápidamente, y la usarían en el Medio Oriente, y la usarían en Europa, y nosotro seríamos los siguientes. Eso no va a suceder".

Después de 60 días de la ofensiva estadounidense contra Irán, Donald Trump dijo, con un tono de satisfacción, que la fuerza aérea iraní ya no existe, así como un total de 159 barcos "cada barco está en el fondo del mar ahora mismo, no tienen defensa antiaérea, no tienen radar, no tienen líderes".

¿Tensión con México?

Durante su discurso, Donald Trump volvió a referirse a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el tema del Golfo de México y su cambio de nombre.

Incluso instó a llamar a ese cuerpo de agua como "el Golfo de Trump", lo que generó las risas de los presentes.

Mencionó la llamada con la presidenta mexicana a quien describió como una "mujer hermosa" y con una "hermosa voz", además de destacar que la mexicana bailaba ballet. Además procedió, una vez más, a imitar una conversación telefónica en donde, según él, le pidió que no le cambiara el nombre al Golfo.