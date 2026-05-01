Cuba

Donald Trump advierte que van a tomar Cuba 'casi inmediatamente' al volver de Irán

El presidente Donald Trump dijo que, en cuanto regresen las fuerzas estadounidenses de Irán, el portaviones U.S.S. Abraham Lincoln será enviado a las costas de la isla de Cuba

Thalí Leyva's profile picture
Por:Thalí Leyva
add
Síguenos en Google
Video Trump reaparece en Florida tras atentado con máxima seguridad y foco en Seguro Social

El presidente Donald Trump volvió a amagar con una incursión militar en Cuba. Aseguró que una vez las Fuerzas Armadas estadounidenses regresen de Irán, "tomará casi de inmediato" a la isla.

Durante la cena del Forum Club de West Palm Beach, el republicano dijo que Cuba tiene muchos problemas, un anuncio que se produce a unas horas de que aumentó las sanciones a la isla.

PUBLICIDAD

“Un lugar llamado Cuba, que vamos a tomar casi de inmediato. Cuba tiene problemas. Primero terminamos una cosa. Me gusta terminar lo que empiezo”, dijo, y después continuo: "En el camino de regreso de —lo que haremos al regresar de Irán es que mandaremos uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el U.S.S. Abraham Lincoln, el más grande del mundo; lo mandaremos y se detendrá a unos 100 metros de la costa, y ellos dirán: Muchas gracias. Nos rendimos"

EEUU aumenta la presión sobre La Habana

El anuncio parecía cuestión de tiempo, este 1 de mayo su administración endureció las sanciones contra La Habana a través de una nueva orden ejecutiva, en donde se impone un bloqueo total de activos en Estados Unidos para extranjeros que apoyen al régimen.

Más sobre Estados Unidos

Un tribunal restringe el acceso al aborto en todo el país al bloquear el envío por correo de mifepristona.
2 mins

Un tribunal restringe el acceso al aborto en todo el país al bloquear el envío por correo de mifepristona.

Estados Unidos
Ejército de EEUU planea megacentro de datos en Texas que superaría consumo eléctrico de toda El Paso
11 mins

Ejército de EEUU planea megacentro de datos en Texas que superaría consumo eléctrico de toda El Paso

Estados Unidos
Posible embarazo y aborto: se revelan nuevos detalles en el caso D4vd por el asesinato de Celeste Rivas
3 mins

Posible embarazo y aborto: se revelan nuevos detalles en el caso D4vd por el asesinato de Celeste Rivas

Estados Unidos
Trump dice que las hostilidades con Irán “terminaron” y esquiva plazo legal del Congreso
3 mins

Trump dice que las hostilidades con Irán “terminaron” y esquiva plazo legal del Congreso

Estados Unidos
Día del Trabajo en el mundo: protestas globales por inflación y costo de vida
13 fotos

Día del Trabajo en el mundo: protestas globales por inflación y costo de vida

Estados Unidos
Spirit Airlines dejará de operar tras fracaso en plan de rescate, según reportes
3 mins

Spirit Airlines dejará de operar tras fracaso en plan de rescate, según reportes

Estados Unidos
Pentágono integra inteligencia artificial de OpenAI, Google y Microsoft para uso militar
2 mins

Pentágono integra inteligencia artificial de OpenAI, Google y Microsoft para uso militar

Estados Unidos
Identifican a estudiante de la USF encontrada dentro de una bolsa en la bahía de Tampa
2 mins

Identifican a estudiante de la USF encontrada dentro de una bolsa en la bahía de Tampa

Estados Unidos
Estados Unidos te negará visas si temes regresar a tu país: responder “sí” a estas dos preguntas causaría rechazo inmediato
2 mins

Estados Unidos te negará visas si temes regresar a tu país: responder “sí” a estas dos preguntas causaría rechazo inmediato

Estados Unidos
Gigantesca granizada en Texas rompe récord histórico: NOAA confirma piedra de 7.1 pulgadas
2 mins

Gigantesca granizada en Texas rompe récord histórico: NOAA confirma piedra de 7.1 pulgadas

Estados Unidos

Además contempla sanciones a bancos extranjeros que operen con Cuba, además de restricciones severas que impactan en sectores como el de energía, minería y defensa.

Estados Unidos impuso un veto de entrada a Estados Unidos para personas sancionadas y sus familiares, como es el caso del presidente Miguel Días - Canel y otros líderes del Partido Comunista.

No obstante, también ocurre el mismo día en que su administración declaró la guerra de Estados Unidos contra Irán como "concluido", debido al plazo límite legal de 60 días que permite la ley. Aunque sin un acuerdo concreto con Teherán en los téminos que él buscaba.

El presidente Donald Trump sostiene una orden ejecutiva recién firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 31 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump sostiene una orden ejecutiva recién firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 31 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
Imagen Alex Brandon/AP

Conflicto con Irán

Sobre la declaratoria del fin del conflcito, Donald Trump sostuvo que Teherán no puede tener un arma nuclear debido a que la usarían en contra de Israel, Medio Oriente y Europa.

PUBLICIDAD

"No puedes darle a Irán un arma nuclear, si lo haces, la usarán en un lugar llamado Israel muy rápidamente, y la usarían en el Medio Oriente, y la usarían en Europa, y nosotro seríamos los siguientes. Eso no va a suceder".

Después de 60 días de la ofensiva estadounidense contra Irán, Donald Trump dijo, con un tono de satisfacción, que la fuerza aérea iraní ya no existe, así como un total de 159 barcos "cada barco está en el fondo del mar ahora mismo, no tienen defensa antiaérea, no tienen radar, no tienen líderes".

¿Tensión con México?

Durante su discurso, Donald Trump volvió a referirse a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el tema del Golfo de México y su cambio de nombre.

Incluso instó a llamar a ese cuerpo de agua como "el Golfo de Trump", lo que generó las risas de los presentes.

Mencionó la llamada con la presidenta mexicana a quien describió como una "mujer hermosa" y con una "hermosa voz", además de destacar que la mexicana bailaba ballet. Además procedió, una vez más, a imitar una conversación telefónica en donde, según él, le pidió que no le cambiara el nombre al Golfo.

"Ella es una mujer hermosa, muy agradable y nunca me gusta hablar de belleza porque suele ser el final de una crítica política, les encanta, así que no diré que es hermosa, pero es una mujer elegante y tiene una voz increíblemente hermosa, una voz elegante, era bailarina de ballet, tiene una voz hermosa", dijo Trump.

Relacionados:
CubaSancionesMiguel Díaz-CanelIránMéxicoMéxico (país)Claudia SheinbaumGolfo de México

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX