'Antes de que me vuelva loco': 'El Chapo' Guzmán envía carta en inglés al juez Cogan para pedir un trato justo
La carta de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera dirigida al juez Brian Cogan, la cual se hizo pública este 17 de abril, está escrita con un inglés un tanto confuso
Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder fundador del Cártel de Sinaloa , ya sabe un poco de inglés luego de casi 10 años bajo la custodia de los Estados Unidos, así lo dejó ver en una carta escrita a mano, enviada al juez Brian Cogan, en donde pidió un trato justo y el respeto a sus derechos.
La carta está escrita con un inglés un tanto confuso y algunos trazos torpes y muestra a un hombre de 69 años en el límite, como él mismo lo reconoce en su escrito.
En su carta, “El Chapo” Guzmán solicitó al juez Cogan, quien llevó su caso y lo sentenció a cadena perpetua, que le permita recibir un trato digno dentro de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en donde cumple cadena perpetua.
De acuerdo con el contenido de la página, que Guzmán Loera escribió de su puño y letra, pide que se respeten sus derechos humanos y constitucionales durante su reclusión, pues argumenta que las condiciones en las que se encuentra son inadecuadas y vulneran principios básicos establecidos en la ley estadounidense.
Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país. La aparición de las leyes constitucionales en la corte tiene el derecho a que sean conectadas y usadas para una protección igualitaria de mis derechos sobre este mandatoJoaquín "El Chapo" Guzmán en carta al juez Brian Cogan
Ya antes, el narcotraficante mexicano había acusado aislamiento prolongado, restricciones en la comunicación y afectaciones a su salud física y mental, por lo que la carta se suma a una serie de reclamos legales impulsados por su defensa, que buscan mejorar sus condiciones dentro del penal de máxima seguridad en Colorado.
El narcotraficante mexicano, sentenciado en 2019 por la Corte de Brooklyn, Nueva York, permanece bajo un régimen de aislamiento extremo conocido como Medidas Administrativas Especiales (SAMs), el cual limita casi por completo su contacto con otras personas, incluyendo familiares y abogados.
Las SAMs son punitivas y me estoy enfermando, por lo que pido que por favor remuevan las SAMs antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco, porque en las condiciones en las que estoy actualmente, que son tan crueles e inhumanas, eso es lo que va a pasarJoaquín "El Chapo" Guzmán
Además, pidió al juez Cogan que le responda la carta y que se atiendan sus derechos conforme a la Primera Enmienda, sobre la libertad de expresión, y la denuncia por la violación a la Octava Enmienda, que prohíbe al gobierno federal la imposición de castigos crueles e inusuales.