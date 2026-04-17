'Antes de que me vuelva loco': 'El Chapo' Guzmán envía carta en inglés al juez Cogan para pedir un trato justo

Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país. La aparición de las leyes constitucionales en la corte tiene el derecho a que sean conectadas y usadas para una protección igualitaria de mis derechos sobre este mandato

Joaquín "El Chapo" Guzmán en carta al juez Brian Cogan