Inmigración

Embajador destaca cooperación histórica con México por seguridad, narcotráfico e inmigración

Además, el embajador destacó las extradiciones y las transferencias de criminales "extraordinarias" de México a Estados Unidos desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Así lo dijo.

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Por:N+ Univision
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este miércoles 18 de marzo, la "cooperación histórica" entre ambas naciones bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con resultados en la seguridad, el narcotráfico y la inmigración irregular.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum estamos viendo una cooperación histórica (...) Nuestros gobiernos están trabajando juntos para detener el tráfico de fentanilo, interrumpir las armas de fuego ilícitas, combatir el tráfico de seres humanos y afrontar juntos la inmigración ilegal", aseguró Johnson en su intervención en la 109 asamblea general de socios del American Chamber México.

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¿Por qué destaca que el freno a la inmigración ha hecho a la frontera más segura?

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De acuerdo con el diplomático, esta cooperación está dando resultados para las comunidades de ambos países, como los de haber logrado la frontera "más segura de la historia".

"La inmigración ilegal está en récords a la baja y hay cero liberaciones de migrantes en la frontera. (...) Las muertes relacionadas con el fentanilo en los Estados Unidos continúan disminuyendo mensualmente", afirmó Jonhson.

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De la misma manera, el embajador destacó las extradiciones y las transferencias de criminales "extraordinarias" de México a Estados Unidos desde que Trump volvió a la Casa Blanca.

Johnson dijo que ambos países siguen contruyendo una relación más fuerte.

" Estados Unidos y México continuarán construyendo una asociación más fuerte, más dinámica y más competitiva. Esperamos que los lazos entre nuestros pueblos continúen profundizándose, se fortalezcan, y que nos apreciemos y comprendamos mucho más", sentenció el embajador, quien lleva un año representando a la Administración estadounidense en el país vecino.

Dentro de esa cooperación norteamericana, recordó que la revisión del T-MEC, comenzó esta semana, una negociación que percibió como una "oportunidad" para "profundizar la integración" y no como un "riesgo".

"Tenemos que fortalecer nuestras cadenas de suministro aquí en el hemisferio occidental, aquí en Norteamérica, y reforzar nuestra competitividad y hacerlo en una economía global cada vez más compleja", dijo.

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