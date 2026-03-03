Drogas Incautan casi mil libras de metanfetaminas líquidas en camión en puerto de San Diego; hay un mexicano detenido Un ciudadano mexicano de 26 años que conducía un camión donde se halló la droga fue detenido y acusado de importación de sustancias controladas. Podría recibir una sentencia de por vida en prisión.

Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) descubrieron este lunes un vehículo cargado con casi mil libras de metanfetaminas líquidas, en un puerto comercial de San Diego.

El Departamento de Justicia informó que los agentes federales incautaron 944 libras del psicoestimulante, escondidas en el tanque de combustible de un camión de carga modelo Kenworth T680 de 2019, en las Instalaciones de importación Carga de Otay Mesa, en la ciudad californiana, frente a la frontera con la ciudad de Tijuana en México.

¿Quién es el mexicano detenido?

El conductor del camión fue identificado como Oscar Alonzo Cesena Camacho, un ciudadano mexicano de 26 años con visa de negocios, que fue arrestado y acusado de importación de sustancia controlada.

Según el reporte judicial, aproximadamente a las 11:20 AM (local) un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza observó una sustancia cristalina blanca sobre el tanque de combustible del lado del pasajero.

El Departamento de Justicia informó:

"Una inspección más detallada del vehículo reveló la presencia de 29 cubetas de líquido ocultas en el tanque de combustible del lado del pasajero, con un peso total aproximado de 428.60 kilogramos (944.90 libras). Una muestra de la sustancia contenida en el tanque de combustible dio positivo en las pruebas de campo para las características de la metanfetamina".

La pena a la que se expone Cesena Camacho de ser hallado culpable es cadena perpetua, con cumplimiento de al menos 10 años de prisión, y una multa de 10 millones de dólares.

