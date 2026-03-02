Spring Break Alerta de viaje por Spring Break 2026: ¿Es seguro ir a playas de México? Esto dice el Gobierno Ante la proximidad de la temporada vacacional conocida como Spring Break, las autoridades instaron a los viajeros a extremar precauciones bajo la frase: "Prepárate, mantente a salvo y conectado".



Video Alertan a pasajeros sobre estafas durante las próximas vacaciones en primavera en Chicago

La Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México lanzaron un aviso de seguridad dirigido a ciudadanos estadounidenses y turistas internacionales con motivo del Spring Break 2026.

Mediante un comunicado las autoridades detallan una serie de riesgos que van desde el crimen violento y el uso de drogas sintéticas hasta sanciones severas por el ingreso de dispositivos de vapeo.

