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Acciones de ICE han dejado 13 inmigrantes mexicanos muertos: “Inaceptable”, dice el Gobierno

Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 19 y 69 años, fallecieron en distintos estados: cuatro en California, tres en Georgia, dos en Arizona, y uno en Texas, Florida, Misuri e Illinois, respectivamente

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Por:N+ Univision
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Video Critican presencia de los agentes de ICE en el aeropuerto de Newark

El Gobierno de México calificó el miércoles 25 de marzo de 2026 como “inaceptable” la muerte de 13 inmigrantes mexicanos en acciones vinculadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés), según Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE).

El funcionario describió la situación como un tema “doloroso y desgarrador”, subrayando la gravedad de los hechos y la exigencia de justicia. Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 19 y 69 años, fallecieron en distintos estados: cuatro en California, tres en Georgia, dos en Arizona, y uno en Texas, Florida, Misuri e Illinois, respectivamente.

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“Un tema absolutamente doloroso, desgarrador y, por supuesto, además, absolutamente inaceptable para el Gobierno de México. Hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE”, mencionó Velasco Álvarez.

Causa de muerte de inmigrantes mexicanos

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Sobre las causas de muerte de estos 13 inmigrantes mexicanos, aún bajo investigación, se reportan seis fallecimientos por complicaciones médicas, cuatro suicidios, dos durante operativos de ICE y un caso derivado de un tiroteo.

La SRE ha brindado apoyo para la repatriación de restos en cinco casos, con un gasto total de 22,288 dólares.

En el ámbito legal, dos familias ya interpusieron demandas, mientras que en otros siete casos se analizan acciones jurídicas o se espera la decisión de los familiares. De los nueve procesos en curso, cinco cuentan con representación legal apoyada por la SRE y cuatro con abogados privados.

México ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas a Estados Unidos expresando su preocupación y rechazo, recibiendo 12 respuestas del Departamento de Estado ( DOS, por sus siglas en inglés). Según las autoridades estadounidenses, todos los casos están siendo investigados por la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE.

Investigación y defensa de derechos humanos

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles -durante su conferencia de prensa matutina- la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y exigió esclarecer los hechos mediante investigaciones y peritajes forenses.

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“Pedimos se respeten los derechos humanos… públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, y en particular de nuestra hermanos y hermanas que trabajan allá. Muchos de ellos tienen permiso de trabajo cuando son detenidos, y cuando ven su situación migratoria son liberados”, afirmó la presidenta.

El Gobierno de México aseguró que dará seguimiento puntual para garantizar justicia.

JICM

Video Madre e hija detenidas por ICE en el Aeropuerto Internacional de San Francisco son deportadas
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