Homan anuncia retiro de 700 agentes migratorios de Minneapolis

El llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, afirmó este miércoles 4 de febrero que 700 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), serán reforzados en Minneapolis como parte de una estrategia para priorizar la detención de inmigrantes en cárceles locales.

Durante una conferencia de prensa, Homan señaló que el objetivo es que ICE asuma la custodia de inmigrantes indocumentados directamente desde los centros de detención, antes de que sean liberados. Indicó que actualmente existe una “cantidad sin precedentes de condados” que permiten esta cooperación con las autoridades federales.

“Más oficiales que toman la custodia de extranjeros criminales directamente desde las cárceles significa menos oficiales en la calle realizando operaciones criminales”, sostuvo.

El funcionario remarcó que el refuerzo de 700 agentes en Minneapolis busca reducir operativos en espacios públicos y, según afirmó, mejorar la seguridad de la comunidad, de los agentes y de los propios detenidos.

