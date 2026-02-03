Noticias Trump afirma que Jeffrey Epstein conspiró en su contra para que perdiera las elecciones El mandatario volvió a mencionar el caso Epstein, rechazando cualquier vínculo con este.

El presidente Donald Trump afirmó este martes 3 de febrero de 2026 que Jeffrey Epstein conspiró en contra suya para que no ganara las elecciones de 2016, en las que finalmente resultó ganador.

En conferencia de prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario volvió a mencionar el caso Epstein, rechazando cualquier vínculo con este.

Con respecto a los archivos que recientemente fueron liberados y en los que no se hace mención de Trump, el líder republicano dijo que es momento de que "el país se ocupe en algo que le importe a la gente".

Ahora que no se ha dicho nada sobre mí, creo que es hora de que el país se ocupe de algo que le importe a la gente Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Las declaraciones del presidente tuvieron lugar en el marco de la firma del proyecto por el que se puso fin al cierre del gobierno federal.

Policía británica investiva a Peter Mandelson por filtraciones a Epstein

La policía británica abrió este martes una investigación criminal contra el político Peter Mandelson por presunta mala conducta en un cargo público relacionada con su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El gobierno del Reino Unido dice que los archivos de Epstein recientemente publicados sugieren que Mandelson, exministro del gabinete, embajador y exestadista del gobernante Partido Laborista, pudo haber compartido información confidencial del mercado con el delincuente sexual convicto.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que lo s detectives habían revisado los informes de mala conducta y decidieron que cumplían con los requisitos para una investigación completa.