Renee Nicole Good

Familia de Renee Good lamenta que agentes federales no hayan cambiado operativos contra inmigrantes tras su muerte

La familia de la mujer de 37 años que fue abatida a tiros por un agente de ICE el 7 de enero en Minneapolis, expresó su frustración porque su muerte no ha provocado cambios en las prácticas de las agencias federales.

Video Crecen protestas en EU contra ICE tras muerte de Renee Nicole Good

Los hermanos de Renée Good, la mujer que murió a tiros a manos de un agente federal el pasado 7 de enero, aseguraron que la muerte de su hermana no ha provocado cambios en la actuación de las agencias federales.

"La profunda angustia que siente nuestra familia por la pérdida de Née de una manera tan violenta e innecesaria se ve complicada por sentimientos de incredulidad, angustia y desesperación por cambiar las cosas. En las últimas semanas, nuestra familia tuvo algo de consuelo al pensar que quizá la muerte de Née traería cambios en nuestro país, pero no ha sido así", dijeron Luke y Brent Ganger Good durante una audiencia en el Capitolio, donde acusaron de brutal el accionar del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis y exigieron reformas urgentes.

Los hermanos dieron ese emotivo mensaje en Washington, después de que escalaran las protestas contra el actuar de los agentes federales, quienes asesinaron al médico Alex Pretti en el marco de las redadas migratorias.

Ambos casos han llevado a la exigencia de disolver el ICE, así como a pedir la renuncia de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Luke Ganger Good dijo que las escenas que ocurren en Minneapolis son “inexplicables”, en referencia a los operativos antimigrantes que cambian a la comunidad y la vida de las familias de las víctimas de esos agentes.

Video Protestas masivas en Minneapolis contra redadas de ICE; llaman a paro nacional

“No se trata solo de un mal día, una semana difícil o incidentes aislados; estos encuentros con agentes federales están cambiando la comunidad y muchas vidas, incluida la nuestra, para siempre”, dijo.

Discusten el uso de la fuerta por parte del Departamento de Seguridad Nacional

En el foro público organizado por demócratas se discutieron las tácticas violentas y el uso de la fuerza por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Al evento igual acudieron Marimar Martínez, quien recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Chicago; Aliya Rahman, vecina de Minneapolis que afirmó haber sido sacada a rastras de su auto por agentes de inmigración; y Martin Daniel Rascon, ciudadano estadounidense cuyo auto fue baleado por agentes en San Bernardino, California.

Video Realizan vigilia por la muerte de Renee Good por agentes de ICE en Minneapolis

El foro fue organizado por el senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, y por su compañero de partido, representante de California, Robert García.
