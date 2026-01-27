Operativos de ICE Homan ya está en Minneapolis: Donald Trump revela actividades del 'zar de la frontera' El presidente Trump envió a Minnesota a su 'zar de la frontera' en un aparente intento de desescalar la situación en medio de las protestas por la muerte de Alex Pretti y Renée Good.

Video Trump envía a Tom Homan a Minnesota tras muerte de Alex Pretti y polémica por ICE

Tom Homan, el 'zar de la frontera' del presidente Donald Trump, llegó a Minnesota donde se prevé que se haga cargo del operativo de agentes federales de inmigración en medio de las protestas por la muerte de Alex Prietti y antes Renée Good.

La presencia de Homan fue confirmada por el presidente Trump, quien además anunció que se reúne con autoridades locales.

Previamente, Trump anunció el envío de Homan a Minnesota con un mensaje en su red social, Truth Social, en que señalaba que se haría cargo de las operaciones de ICE en el terreno y que reportaría directamente a él.

La decisión ha sido vista como un intento del presidente de desescalar la situación, en línea con los reportes de su "muy buena" conversación telefónica con el gobernador Tim Walz y la salida de Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza que se había convertido en la cara visible de las operaciones en el terreno.

La tensión por el masivo despliegue de agentes migratorios escaló gravemente el fin de semana con la segunda muerte de un ciudadano estadounidense tiroteado por agentes federales y la aparente contradicción entre la primera versión oficial y los videos grabados por testigos.

¿Quién es Tom Homan, el enviado de Trump a Minnesota?

Homan, de 64 años, ha trabajado en el control de inmigración durante cuatro décadas. Comenzó su carrera en 1984 como agente de la Patrulla Fronteriza antes de incorporarse a ICE en 2003, cuando se creó la agencia como parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Fue una figura relativamente discreta, pero influyente, durante la administración Obama, al frente de la división de Operaciones de Detención y Deportación de ICE, encargada de rastrear a personas con órdenes de deportación pendientes y expulsarlas del país.

A pesar del inquebrantable entusiasmo por Trump y las duras críticas al presidente Joe Biden, algunos lo consideran una voz de moderación en comparación con otros miembros de la administración actual.

Homan, ampliamente asociado con las acciones de control de inmigración que separaron familias, recibió el Premio de Rango Presidencial del gobierno de Obama en 2015 como reconocimiento a su eficacia.

Video Quién es Tom Homan, el próximo zar de la frontera de Trump

Homan se encontraba en su fiesta de jubilación en enero de 2017 cuando John Kelly, el candidato de Trump para secretario de Seguridad Nacional, le pidió que permaneciera en el ICE. Aceptó tras reflexionar durante un fin de semana y se convirtió en una figura destacada de la primera administración Trump.

Bajo el gobierno de Obama, Estados Unidos llevó a cabo 432,000 deportaciones en 2013, la cifra anual más alta desde que se llevan registros. Las deportaciones durante la primera administración de Trump nunca superaron las 350,000.

Con información de AP

