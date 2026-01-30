Noticias Colombia reanuda vuelos de repatriación desde Estados Unidos previo a encuentro Petro-Trump Los vuelos de repatriación fueron suspendidos hace un año, provocando la primera crisis entre el gobierno de Colombia y la administración Trump.

Video Deportan a 235 venezolanos de Estados Unidos, el grupo viajó desde Arizona

Colombia reanudó los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos a cinco días de que el presidente Gustavo Petro se reúna con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, informó la Cancillería del país sudamericano.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos", señaló la Cancillería en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La publicación está acompañada de tres fotografías de personas vestidas con sudadera gris, recibidas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por funcionarios de Migración Colombia y de la Cruz Roja Colombiana.

Video Iglesia en Colombia rechaza dichos de Petro sobre Jesús: "Su nombre es Santo y exige respeto"

¿Por qué habían suspendido los vuelos de repatriación?

Los vuelos de repatriació n fueron suspendidos hace un año, provocando la primera crisis entre el gobierno de Colombia y la administración Trump, luego de que Petro negara la entrada al país de dos aviones provenientes de Estados Unidos con deportados, alegando que, por venir esposados, no recibían un trato digno.

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", afirmó el mandatario colombiano en X el 26 de enero de 2025.

En respuesta, Trump impuso aranceles del 25% a los productos colombianos, mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.

Como parte del arreglo, Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego y Houston, pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.