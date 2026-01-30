Noticias

Colombia reanuda vuelos de repatriación desde Estados Unidos previo a encuentro Petro-Trump

Los vuelos de repatriación fueron suspendidos hace un año, provocando la primera crisis entre el gobierno de Colombia y la administración Trump.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Deportan a 235 venezolanos de Estados Unidos, el grupo viajó desde Arizona

Colombia reanudó los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos a cinco días de que el presidente Gustavo Petro se reúna con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, informó la Cancillería del país sudamericano.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos", señaló la Cancillería en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La publicación está acompañada de tres fotografías de personas vestidas con sudadera gris, recibidas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por funcionarios de Migración Colombia y de la Cruz Roja Colombiana.

Video Iglesia en Colombia rechaza dichos de Petro sobre Jesús: "Su nombre es Santo y exige respeto"

Más sobre Noticias

¿Cuánto durará el eclipse solar más largo del siglo? NASA indica el tiempo de su totalidad
2 mins

¿Cuánto durará el eclipse solar más largo del siglo? NASA indica el tiempo de su totalidad

Mundo
Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal sobre las exportaciones petroleras
2 mins

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal sobre las exportaciones petroleras

Mundo
Mueren dos pilotos de la Fuerza Aérea: Así fue el accidente del avión militar de ataque
1 mins

Mueren dos pilotos de la Fuerza Aérea: Así fue el accidente del avión militar de ataque

Mundo
¿Es seguro comer helados hechos mientras nieva? Esto es lo que debes saber antes de degustarlos
4 mins

¿Es seguro comer helados hechos mientras nieva? Esto es lo que debes saber antes de degustarlos

Mundo
¿Por qué avanzó el Reloj del Fin del Mundo? Esto sugieren para alejar a la humanidad del abismo
2 mins

¿Por qué avanzó el Reloj del Fin del Mundo? Esto sugieren para alejar a la humanidad del abismo

Mundo
¿Quién era Ajit Pawar? Así fue el accidente de avión donde murió alto funcionario y cuatro personas más
2 mins

¿Quién era Ajit Pawar? Así fue el accidente de avión donde murió alto funcionario y cuatro personas más

Mundo
¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán
3 mins

¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán

Mundo
Fiscalía revela cuál fue la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en México que dejó 14 muertos
1 mins

Fiscalía revela cuál fue la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en México que dejó 14 muertos

Mundo
ATF ayuda a México en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
1 mins

ATF ayuda a México en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Mundo
Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela
1 mins

Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela

Mundo

¿Por qué habían suspendido los vuelos de repatriación?

Los vuelos de repatriació n fueron suspendidos hace un año, provocando la primera crisis entre el gobierno de Colombia y la administración Trump, luego de que Petro negara la entrada al país de dos aviones provenientes de Estados Unidos con deportados, alegando que, por venir esposados, no recibían un trato digno.

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", afirmó el mandatario colombiano en X el 26 de enero de 2025.

En respuesta, Trump impuso aranceles del 25% a los productos colombianos, mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.

Como parte del arreglo, Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego y Houston, pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.

Mira también:

Relacionados:
NoticiasColombiaDonald TrumpRepatriacionesEstados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX