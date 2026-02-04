Jeffrey Epstein

Nuevos documentos de Epstein: Revelan fotos después de que lo encontraron ahorcado

El Departamento de Justicia reveló nuevos documentos sobre Jeffrey Epstein, que incluyen fotografías después de cuando lo hallaron muerto

Video Autopsy finds broken bones in Epstein’s neck raising questions about his death

Este miércoles 4 de febrero 2026 se conocieron nuevos documentos sobre Jeffrey Epstein, divulgados por el Departamento de Justicia, que incluyen fotografías que lo muestran muerto, después de que lo encontraron ahorcado.

Apenas el 3 de febrero 2026, Melinda French, exesposa de Bill Gates, habló sobre la inclusión de su exmarido en la lista de Epstein y consideró que “ ninguna niña debería haber sido puesta en esa situación”.

Este miércoles, Bill Gates habló sobre los documentos difundidos recientemente que lo vinculan con Epstein.

Además, el 30 de enero 2026 se revelaron 3 millones de documentos y miles de fotos y videos que muestran conversaciones en torno a Epstein.

Fotos de Epstein muerto

El Departamento de Justicia difundió en su sitio web una serie de nuevos documentos, que incluyen fotos de Epstein muerto, después de que lo encontraron muerto.

Para acceder a los documentos, el Departamento de Justicia pide confirmar una mayoría de edad, pues se muestran imágenes sensibles.

En el documento se aclara que Jeffrey Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019 por tráfico sexual en Nueva York.

Video Caso Epstein: Nuevos documentos revelan lazos con el exdirector de la CIA y citan a los Clinton

El 8 de julio de 2019, Epstein fue detenido en el Centro Correccional Metropolitano, en el centro de Manhattan.

El Departamento de Justicia aclaró que el 9 de agosto de 2019 el compañero de celda de Jeffrey Epstein fue sacado del lugar y un día después se le encontró ahorcado.

Los documentos detallan análisis psicológicos y cómo fue que encontraron a Epstein dentro de su celda, para luego darle asistencia médica y posteriormente confirmar su muerte.

Por su parte, las fotografías muestran la zona donde Epstein se encontraba detenido, así como el exterior e interior de la celda.

Video "¿Cree que usted es el diablo?": Surge video inédito de entrevista de Steve Bannon a Jeffrey Epstein

En la parte final del documento, se encuentran fotografías donde se ve que le practican primeros auxilios; sin embargo, las imágenes más adelante lo muestran sin vida.

Por último, las fotos incluyen el interior de su celda, y la cinta con la que presuntamente Jeffrey Epstein se ahorcó.

Los nuevos documentos colocan una lista del diagnóstico final luego de determinar la causa de muerte, que detallas las fracturas que sufrió antes de morir.

El documento divulgado por el Departamento de Justicia se puede consultar aquí.

