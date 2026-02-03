Noticias Karoline Leavitt califica de “irónicas” las críticas de Bad Bunny y otras celebridades contra el ICE La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de “irónicas” las críticas del cantante puertorriqueño Bad Bunny y otros artistas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, por criticar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la ceremonia de los Grammy.

Tras ganar el premio a Mejor Álbum Latino por Debí Tirar Más Fotos, el intérprete de “Callaita” subió al escenario y dijo “Fuera ICE” lo que fue bien recibido por el público de artistas en la ceremonia, pero no por Karoline Leavitt, pues considera que es irónico que critiquen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando ellos viven encerrados y con seguridad privada.

"Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación", declaró Leavitt al contestar preguntas acerca de las declaraciones de Bad Bunny.

Leavitt también dijo que los famosos de Hollywood no criticaron las medidas migratorias del expresidente Joe Biden (2021-2025), que a su juicio permitieron una 'invasión de las fronteras del país", pero que sí carguen ahora contra los agentes del ICE.

"Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite, pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo", agregó.

Con política y protestas, el Super Bowl llega en un momento crítico en EEUU

La NFL enfrenta presión antes del partido del domingo entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra para tomar una postura más explícita contra la agresiva aplicación de la ley de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump. Más de 184 mil personas han firmado una petición pidiendo a la liga que denuncie la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Super Bowl, que se disputará en el Levi's Stadium en la zona de la Bahía de San Francisco. El grupo liberal MoveOn planea entregar la petición a la sede de la NFL en la ciudad de Nueva York el martes.

Mientras tanto, crece la anticipación sobre cómo Bad Bunny, el artista principal de habla hispana del espectáculo de medio tiempo, abordará el momento.

Ha criticado al presidente Donald Trump por todo, desde su respuesta al huracán en su natal Puerto Rico hasta su trato a los inmigrantes. El domingo por la noche, criticó al ICE mientras aceptaba un premio en los Grammys. Su última gira evitó el territorio continental de Estados Unidos por temor a que sus fanáticos pudieran ser blanco de agentes de inmigración.

Trump ha dicho que no contempla asistir al juego de este año, a diferencia del año pasado, y ha calificado a Bad Bunny como una "terrible elección".

Un senador republicano lo llama el "Tazón Woke". Y un grupo conservador prominente planea realizar un espectáculo alternativo que espera desviar la atención del evento principal.

E l Super Bowl es uno de los pocos referentes culturales restantes vistos por millones de personas en tiempo real y el espectáculo de medio tiempo no es ajeno a la controversia, quizás más notablemente la actuación de Janet Jackson en 2004 en la que su pecho fue brevemente expuesto.

Pero hay pocos paralelismos con el juego de este año, que tiene el potencial de convertirse en una mezcla inusual de deportes, entretenimiento, política y protesta.

Y se desarrollará en un momento crítico para Estados Unidos, apenas dos semanas después del asesinato de Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis, que reavivó un debate nacional sobre las tácticas de aplicación de la ley de línea dura de la administración Trump.

"Se supone que el Super Bowl es un escape, ¿verdad? Se supone que vamos allí para no tener que hablar de las cosas serias de este país", dijo Tiki Barber, un exjugador de los Giants de Nueva York Giants que jugó en el Super Bowl en 2001 y desde entonces ha asistido a varios como comentarista. "Espero que no se deteriore, porque si lo hace, entonces creo que realmente estamos perdiendo el contacto con lo que es importante en nuestra sociedad."

Bad Bunny acepta la controversia

Bad Bunny, de 31 años, nacido en Puerto Rico como Benito Antonio Martínez Ocasio, ha elevado la música latina a un nivel de popularidad a gran escala y ha ganado fama mundial con canciones casi enteramente en español, algo que irrita a muchos de sus detractores conservadores.

No se ha escondido a la controversia, refiriéndose al espectáculo de medio tiempo cuando fue anfitrión de " Saturday Night Live" en octubre, bromeando: “Todos están felices por ello, incluso Fox News”.

Continuó con algunas frases en español, expresando orgullo latino por el logro, y terminó diciendo en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Aquellos que lo siguen de cerca dudan que retroceda ahora.

"Ha dejado muy claro lo que defiende", dijo Vanessa Díaz, profesora en la Universidad Loyola Marymount y coautora de “P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance”.

“Así que no puedo imaginar que todo esto desaparezca con el Super Bowl”, añadió.

El espectáculo de medio tiempo es una colaboración entre la NFL, Roc Nation y Apple Music. Roc Nation selecciona a los artistas y Apple Music distribuye la actuación, mientras que la NFL controla en última instancia el escenario, la transmisión y la marca.

La NFL, que está trabajando para expandir su atractivo en todo el mundo, incluyendo América Latina, dijo que nunca consideró retirar a Bad Bunny del espectáculo de medio tiempo incluso después de las críticas de Trump y algunos de sus seguidores.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, describió el lunes al cantante como "uno de los grandes artistas del mundo", así como alguien que entiende el poder de la actuación del Super Bowl "para unir a las personas y poder reunir a la gente".

"Creo que los artistas en el pasado han hecho eso. Creo que Bad Bunny lo entiende. Y creo que tendrás una gran actuación", dijo Goodell a los periodistas durante su conferencia de prensa anual del Super Bowl.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses aprobaron a Bad Bunny como el artista del medio tiempo, según una encuesta de octubre de la Universidad de Quinnipiac.

Pero hay brechas sustanciales, con aproximadamente tres cuartas partes de los demócratas apoyando la elección en comparación con solo el 16% de los republicanos. Aproximadamente el 60% de los adultos negros e hispanos aprobaron la selección, en comparación con el 41% de los blancos.

Los republicanos están ansiosos por mantener el apoyo latino en su intento de mantener el control del Congreso. Pero a medida que se acerca el Super Bowl, muchos en el Partido Republicano han mantenido sus críticas a Bad Bunny.

