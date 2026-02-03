Noticias

¿Nuggets con caviar? Cadenas de comida rápida en EEUU buscan conquistar San Valentín con platillos para enamorados

Este 2026, cadenas de comida rápida en Estados Unidos ofrecerán nuggets con caviar y menús especiales por San Valentín a raíz de un trend de Tik Tok.

Una tradición tan antigua como el tiempo, o al menos tan antigua como TikTok: nuggets de pollo amorosamente cubiertos con un toque de caviar.

McDonald's se sube a la tendencia para este Día de San Valentín, poniendo a disposición por tiempo limitado el paquete McNugget Caviar. El kit gratuito, que estará disponible en McNuggetCaviar.com a partir del 10 de febrero, incluye una lata de una onza de caviar de esturión siberiano de Paramount y una tarjeta de regalo con valor de 25 dólares en McDonald's para comprar McNuggets. McDonald's incluso incluye un poco de crème fraîche y una cuchara para caviar.

El Día de San Valentín es un gran negocio para los restaurantes en Estados Unidos. Es el segundo día más popular para salir a cenar, después del Día de la Madre, según la Asociación Nacional de Restaurantes.

Los restaurantes informales con servicio a la mesa registran su mayor aumento de operaciones, en particular cuando el Día de San Valentín cae entre semana, según Circana, una empresa de investigación de mercado.

Opciones de comida de todo tipo para San Valentín

Los restaurantes de comida rápida tienen un menor incremento de ventas. Pero McDonald's es una de varias cadenas de comida rápida que esperan cambiar la tendencia con promociones o productos especiales.

Por 35º año consecutivo, White Castle transformará sus restaurantes en Love Castles, con una recepcionista que te lleve a tu mesa, meseros y decoración del Día de San Valentín. White Castle dijo que algunos de los 300 restaurantes participantes ya están completamente reservados.

Los amantes de los nuggets pueden recibir su pedido en una bandeja en forma de corazón de Chick-fil-A. Papa Johns y Pizza Hut ofrecen pizzas en forma de corazón, mientras que Auntie Anne’s tiene un pretzel suave en forma de corazón. Jack in the Box regalará pajillas en forma de corazón y Hardee's elaborará galletas en forma de corazón. Incluso 7-Eleven se sumará a la tendencia con donas en forma de corazón y 14 dólares de descuento en pedidos a domicilio.

McDonald's dijo que obtuvo la idea de los McNuggets con caviar de los fanáticos, quienes han fantaseado con la combinación de alto y bajo nivel en redes sociales durante años. El reconocido chef David Chang ha publicado muchas veces sobre su amor por el caviar en el pollo frito y panecillos de Popeyes. La estrella del pop Rihanna consumió caviar y nuggets de pollo en un video de TikTok en 2024.

McDonald's no detalló cuántos kits distribuirá, pero señaló que las existencias son limitadas. No es de extrañar: una lata de una onza de caviar de esturión siberiano cuesta 85 dólares en el sitio web de Paramount, o el equivalente a unos 166 McNuggets.

