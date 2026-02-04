ÚLTIMA HORANoticias
"Solo asistía a cenas": Bill Gates responde a acusaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein
El fundador de Microsoft afirmó que el correo electrónico atribuido a Jeffrey Epstein es “falso” y negó cualquier tipo de irregularidad
Video Caso Epstein: Nuevos documentos revelan lazos con el exdirector de la CIA y citan a los Clinton
Luego de que Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates y exesposa del fundador de Microsoft, calificara como “ desgarrador” lo ocurrido tras la reciente publicación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Jeffrey Epstein -en los que se mencionan supuestos correos vinculados a su exesposo-, Bill Gates respondió públicamente a las acusaciones.
El fundador de Microsoft afirmó que el correo electrónico atribuido a Jeffrey Epstein es “ falso” y negó cualquier tipo de irregularidad, durante una entrevista concedida este miércoles 4 de febrero de 2026 a un canal australiano.
Información en desarrollo…
Video "¿Cree que usted es el diablo?": Surge video inédito de entrevista de Steve Bannon a Jeffrey Epstein
Relacionados: