"Solo asistía a cenas": Bill Gates responde a acusaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein

Luego de que Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates y exesposa del fundador de Microsoft, calificara como “ desgarrador” lo ocurrido tras la reciente publicación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Jeffrey Epstein -en los que se mencionan supuestos correos vinculados a su exesposo-, Bill Gates respondió públicamente a las acusaciones.