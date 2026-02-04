Clima

Pronóstico de tormenta de nieve para mañana jueves: ¿Cómo será el clima en Estados Unidos, según el NWS?

Para mañana, el NWS emitió una advertencia por el clima que se prevé en varias zonas de Estados Unidos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Multarán en Filadelfia a vehículos que impidan la limpieza de nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) dio a conocer si para mañana jueves, 5 de febrero de 2026, hay pronóstico de tormenta de nieve, en N+ Univision te indicamos cómo será el clima en Estados Unidos.

Los días con tormentas de nieve dejaron varias afectaciones como caída de árboles, zonas resbaladizas, servicio de energía suspendido en algunas zonas, además de que causaron la muerte de más de 100 personas.

Cabe señalar que si bien en algunos estados las temperaturas cambiaron para conformar un clima menos frío, el NWS señaló que para mañana jueves comenzará el desarrollo de una tormenta invernal que dejará nevadas, lluvias heladas y un marcado descenso de temperatura en amplias regiones del país, principalmente en el este.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema invernal se desplazará desde el Valle de Ohio hacia el Atlántico Medio y el Noreste, mientras que en el sur se esperan lluvias que podrían acelerar el deshielo de nevadas previas, incrementando el riesgo de inundaciones locales y accidentes viales.

El brote de aire ártico avanzará durante el fin de semana, lo que causará temperaturas gélidas y sensaciones térmicas bajo cero, además de ráfagas breves pero intensas de nieve en zonas del noreste y del Atlántico medio.

En los estados donde se prevén nevadas, las acumulaciones podrían alcanzar hasta casi 3 pulgadas, suficientes para generar carreteras resbaladizas y afectaciones en puentes. Los vientos racheados empeorarán las condiciones, por lo que será peligroso para quienes van a viajar.

¿Cuáles son los estados con advertencia por tormenta de nieve?

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia especial en al menos seis estados que podrían registrar los efectos más severos de la tormenta entre el 3 y el 9 de febrero:

  • Indiana.
  • Ohio.
  • Virginia Occidental.
  • Pensilvania.
  • Tennessee.
  • Carolina del Norte.
Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipó que el frío extremo podría persistir hasta el 11 de febrero, con temperaturas por debajo de lo normal y riesgo moderado de marcas históricas en algunas localidades del este del país.

¿En dónde se prevé clima invernal mañana?

Por su parte, el NWS emitió un aviso de clima invernal para los condados de Caswell, Rockingham y Stokes, en Carolina del Norte, vigente desde la tarde de hoy miércoles hasta la mañana del jueves. Se esperan precipitaciones mixtas, con nieve ligera, lluvia helada y formación de hielo, lo que podría complicar el tránsito durante el horario matutino.

Las autoridades advirtieron que las temperaturas caerán rápidamente por debajo del punto de congelación durante la noche, creando condiciones peligrosas, especialmente en puentes y pasos elevados.

Ante este pronóstico con condiciones adversas, recomienda limitar el tiempo al aire libre, proteger la piel expuesta, resguardar a mascotas y ganado, y tomar medidas para evitar la congelación de tuberías. También se pide extremar precauciones al conducir y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Video Al menos 123 muertos es el saldo por ola de frío extremo en 14 estados de EEUU


