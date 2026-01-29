Noticias ¿Cuál es el plan de Tom Homan para que agentes de ICE no estén en las calles de Minnesota? La estrategia fue anunciada luego de asumir el control de la política migratoria local, a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Video Conferencia completa Tom Homan en Minneapolis: "El criminal será siempre nuestro objetivo principal"

Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, reveló un nuevo plan para modificar la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, con el objetivo de reducir su despliegue en las calles del estado.

La estrategia fue anunciada luego de asumir el control de la política migratoria local, a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despues del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes del ICE.

ICE reducirá su presencia en las calles para evitar enfrentamientos

Durante una conferencia de prensa realizada el jueves 29 de enero de 2026, Homan informó que ICE hará un cambio en su estrategia operativa en Minnesota.

Explicó que los agentes dejarán de confrontar a manifestantes durante protestas contra los operativos migratorios, con el fin de evitar enfrentamientos directos y disminuir la tensión social generada por estas acciones.

Homan señaló que el plan se centrará en la detención de delincuentes extranjeros directamente desde cárceles, en lugar de realizar arrestos en la vía pública. Según explicó, esta medida permitirá reducir riesgos tanto para los agentes como para la comunidad, evitando situaciones peligrosas durante operativos en las calles.

Operaciones basadas en inteligencia y bases de datos

“La operación de cumplimiento estará centrada, como lo hemos hecho durante décadas. Sabemos exactamente a quién buscamos, contamos con historial migratorio, bases de datos y estrategias operativas claras”, afirmó Homan durante la conferencia en vivo. Añadió que la prioridad debe ser siempre detener a criminales que representen una amenaza para la seguridad pública.

El funcionario destacó los avances en acuerdos con fiscales generales y alguaciles locales, lo que permitirá a las autoridades policiales cumplir con su responsabilidad y facilitar arrestos seguros dentro de las cárceles. “Esto es más seguro para la comunidad, para los agentes y para el extranjero”, sostuvo.

Menos agentes en las calles, más criminales detenidos

Homan afirmó que estos acuerdos permitirán reducir la cantidad de agentes de ICE en las calles y aumentar el número de criminales detenidos, mejorando la eficacia del sistema migratorio y reduciendo riesgos asociados a arrestos públicos.

El funcionario reconoció el derecho de la población a protestar, pero advirtió que habrá tolerancia cero ante ataques u obstrucciones a los agentes. “Atacar, interferir u obstaculizar a los oficiales nunca está bien. Quien lo haga será arrestado”, concluyó el ‘zar de la frontera’.