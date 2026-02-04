Donald Trump Trump habló con presidente de China, Xi Jinping: ¿Cuál es el contexto de la llamada? El presidente Donald Trump habló por teléfono con su homólogo de China, Xi Jinping. Aquí, los detalles

Video Aranceles, tierras raras y soya: las claves de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

Este miércoles 4 de febrero 2026 se informó que Donald Trump habló por teléfono con el presidente de China y se dieron algunos detalles de la llamada con Xi Jinping.

Cabe recordar que China y Estados Unidos recientemente llegaron a un acuerdo luego de que ambos países se habían enfrascado en una guerra arancelaria.

Trump habla por teléfono con Xi Jinping



Este miércoles se informó que Donald Trump y Xi Jinping hablaron por teléfono, aunque no se revelaron mayores detalles sobre la conversación.

Sin embargo, horas antes, Xi Jin Ping tuvo una llamada con el presidente Vladímir Putin, con quien conversó en torno a temas de economía y desarrollo en favor de China y Rusia.