Noticias ¿Por qué hospitalizaron al senador Mitch McConnell y cuál es su estado de salud? ¿Por qué hospitalizaron a Mitch McConnell, cuál es su estado de salud y qué se sabe tras años de alertas médicas?

El senador republicano Mitch McConnell, de 83 años, fue ingresado en un hospital el lunes por la noche tras experimentar síntomas similares a los de la gripe, informó el portavoz David Popp.

"Como medida de precaución, tras experimentar síntomas parecidos a los de la gripe durante el fin de semana, el senador McConnell se internó anoche en un hospital local para ser evaluado.

Su pronóstico es positivo. Está agradecido por la excelente atención que está recibiendo. Mantiene contacto regular con su personal y espera con ansias regresar a las actividades del Senado", dijo Popp.

McConnell, quien representa a Kentucky desde 1985 y es el senador que más tiempo ha liderado un partido en la historia del Capitolio, anunció en 2025 que no buscará la reelección en los comicios de este año, y que su actual mandato concluirá en enero de 2027.

desde hace años problemas de salud

Mitch McConnell ha enfrentado desde hace varios años distintos problemas de salud que han generado preocupación sobre su condición física.

En 2023 fue hospitalizado tras sufrir una caída que le provocó una conmoción cerebral y fracturas en las costillas, lo que lo mantuvo alejado del Senado por varias semanas.

Ese mismo año y en meses posteriores protagonizó episodios públicos en los que pareció desorientado o perdió momentáneamente el habla durante conferencias de prensa, situaciones que su equipo atribuyó a efectos de recuperación y deshidratación.

Incluso en 2024 renunció a su cargo como presidente de la Conferencia Republicana del Senado, cargo que ocupaba desde 2007, debido a su estado de salud.

En octubre de 2025, tropezó y se cayó mientras un activista lo interrogaba sobre su opinión sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

